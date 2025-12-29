守護清晰視界助學習 跨界攜手為宜特師生提供視力照護服務

台灣視力照護協會和北榮一起為宜蘭特教學生進行視力檢察。（宜蘭特教學校提供）

記者張正量／宜蘭報導

為守護特殊教育學生的視力健康，台灣視力照護關懷協會攜手臺北榮民總醫院員山暨蘇澳分院，二十九日到校為全校師生辦理視力保健服務，透過專業醫療與驗光資源的跨界整合，協助學生在清晰視界中安心學習。

本次活動由臺北榮民總醫院員山暨蘇澳分院眼科主任楊欣瑜醫師親自到校，為師生進行視力檢查與保健諮詢。楊醫師以專業且細心的態度，依中、重度身心障礙學生不同狀況進行個別評估，協助及早發現潛在視力問題，並提供後續追蹤與照護建議。除醫療檢查外，活動亦結合驗光專業資源，由宜蘭縣驗光師公會與台中市驗光師公會共同投入，為有需要的學生提供免費驗光與配鏡服務，減輕家庭經濟負擔。

活動所需檢測及配鏡儀器，則由國際獅子會300A5區第七專區第十七分區主席林來好率領獅友，以及宜蘭多個獅子會全力支援。校長黃志欽代表學校致贈感謝狀，感謝各界攜手合作，將社會資源引入校園，為特殊教育學生打造更友善、健康的學習環境。