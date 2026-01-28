守護清運安全 新北環保局加強「破袋稽查」違者最高罰6千元

為守護清運安全，新北市府環保局將加強「危險物品禁丟垃圾車」執行破袋稽查。 （新北環保局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

近期新北市土城區清潔隊於收運民眾丟棄的垃圾包時，因垃圾包內夾雜瓦斯噴罐，導致垃圾車進行壓縮過程中擠壓摩擦發生爆炸，造成二名清潔隊員受傷；為守護收運安全，環保局將加強破袋稽查，若發現未落實分類將依法告發最高可處六千元罰緩，呼籲民眾在丟棄垃圾前確實區分危險物品，共同守護第一線清潔隊員的安全。

環保局表示，過年前民眾大掃除往往會清理出大量雜物，若沒有確實分類好，誤將危險物品混入垃圾，可能會影響收運安全，環保局持續加強「危險物品禁丟垃圾車」宣導，如高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣等物品應優先交回販賣業者逆向回收。

廣告 廣告

環保局指出，造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，回收時應遵行「完、包、警、收」四步驟─確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收，應先排空後再交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車，請勿直接丟至垃圾車。

環保局表示，垃圾應依規定區分一般垃圾、廚餘、資源回收物等三類，呼籲民眾落實垃圾分類，環保局將強化循線收運查核，稽查員將現場實際執行破袋檢查，對未分類者除退運外並開立勸導單，屢勸不聽或違規情節嚴重（如夾雜危險物品）者將依廢棄物清理法告發。