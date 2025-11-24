守護濕地 義竹國中攜手海巡淨灘

〔記者王涵平／台南報導〕給黑面琵鷺一個乾淨的家，嘉義縣義竹國中義起社服規劃「學甲濕地保育輕旅行及淨灘活動」，與海巡署南部分署第11岸巡隊、學甲宅港國小師生一同踏查濕地生態與在地文化，攜手淨灘，讓環境教育向下扎根。

響應台南市生態保育學會推動的保育計畫，義竹國中校長薛汝芳帶領親師生行動，先抵達已有800多年歷史的學甲慈濟宮，認識保生大帝及國寶級交趾陶工藝，再前往光華里活動中心了解蜀葵花特色產業與地方文化。抵達學甲濕地生態園區，學生在專業老師帶領下進行生態導覽，踏查自行車道、賞鳥亭與紅樹林，觀察招潮蟹、冬候鳥等濕地物種，進一步理解濕地保育的必要性。

家長蘇祐德帶著全家一起參加，以實際行動展現社區與家庭共同支持環保的力量。7年級學生吳尚恩發現海邊最多的是塑膠杯和便當盒，認為只要大家多帶一個環保杯或自己的碗，就能減少很多垃圾。淨灘後前往老塘湖藝術村，走進多部台灣戲劇、武俠電影及節目的拍攝場景，感受藝術聚落的歷史氛圍。緊接著虱目魚丸DIY，讓學生認識台南虱目魚產業的文化脈絡，品嘗風味午餐。

台南市府農業局保育科長朱健明頒發感謝狀及學甲濕地繪本給參與淨灘團體。薛汝芳表示，義起社服多年來持續參與濕地保育與環境教育，讓學生在真實場域中學習，並以行動支持生態永續。

