守護爺爺的農田！青農與民代攜手辦免費親子拔蘿蔔

小朋友開心展示自己拔出的大蘿蔔。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市青農林義仰3年多前接下爺爺約0.5公頃稻田，農業小白的他透過當地民眾的熱情地教導耕作知識，逐漸小有成就，他為回饋鄉里將0.15公頃田地種植白蘿蔔，今 (28)日與縣議員曾鴻博合辦免費親子拔蘿蔔活動，吸引數百人熱情響應。他表示，感謝民眾不吝分享農耕知識，也希望將續守護爺爺的農田。

38歲的林義仰居住於斗六市長平里，原本在科技公司上班的他，三年多前接下爺爺的農田耕種水稻。林義仰表示，小時候爺爺奶奶呵護有加，只要爺爺要出去農忙時，他都會跟著下田協助，直至爺爺離世，不捨將近半公頃的農田面臨無人接手的情況，因此自願接下農田，「守護養育一家人的農田」。

林義仰坦言，一邊工作一邊務農，真的一度想放棄，小時候只是稍微幫忙爺爺農事，卻對專業耕作知識一竅不通，看到自己種出的水稻不如其他農民般的飽滿，萌生放棄念頭。不過鄰田的長輩都不吝指導，像是用藥調配比例、找出稗草等，都是社區民眾熱情賜教。

林義仰指出，感念大家協助，因此在休耕期間會種植油菜花、茼蒿、菠菜等，採收後就會送到社區幫助弱勢民眾，將近三年已送出超過5000斤的蔬菜。此次與縣議員曾博鴻合辦免費拔蘿蔔活動，0.15公頃的蘿蔔田大約可採收近千斤的白蘿蔔。

曾博鴻表示，林義仰多年來不忘民眾長年協助，弱勢民眾若有需求，都會義不容辭支持，因此深受感動，希望這場活動也能讓大家分享喜悅，也跟各界關心身體微恙的他，表達感謝之意。

民眾表示，和鄰居一起來採收滿滿好幾袋，準備回去曬菜脯、一部分將要做蘿蔔糕，這活動很有意義。

不少家長帶孩子一起下田體驗拔蘿蔔樂趣。(記者李文德攝)

青農林義仰與縣議員曾博鴻合辦免費親子拔蘿蔔活動，吸引不少民眾參與。(記者李文德攝)

