守護特搜隊員 救國團梧棲區團委會捐百組濾毒罐

救國團台中市梧棲區團委會捐贈一百組濾毒罐，提供給台中市消防局特種搜救大隊，表達對災區民眾救命英雄辛苦的謝意。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為了表達對第一線特搜隊員的支援與關心，救國團台中市梧棲區團委會前往台中市消防局特種搜救大隊捐贈一百組濾毒罐，也為特搜隊員加油打氣，表達對災區民眾救命英雄辛苦的謝意。

救國團梧棲區團委會表示，在花蓮災害發生的那一刻，台中市消防局特種搜救大隊立刻整裝待發、跨縣市支援，走進最危險、最不確定的現場，我們知道當你們轉身離開時，背後有多少家人的擔心與不捨；我們也知道，每一次出勤，都是家人在心裡默默祈禱、等待你們平安回家的時刻。

梧棲區團委會說，特搜隊人員選擇站在最前線，把恐懼留給自己，把希望交給別人。對災區的民眾來說，特搜隊人員是救命的英雄；但對家人而言，只是最想平安回來的那個人。正因如此，特搜隊人員的付出才更加讓人心疼，也更加令人敬佩。

這份小小的心意，或許不足以表達我們心中的萬分感謝，但它承載著我們想說卻說不盡的話──謝謝你們為了守護更多家庭，願意冒著風險離開自己的家；謝謝你們在別人最無助的時候，選擇成為那雙伸出的手。

梧棲區團委會說，願每一位特搜隊員，在完成任務後，都能平安卸下裝備、回到家人身邊，被等待、被擁抱、被溫柔以待。你們不只是人民的英雄，更是無數家庭最深的牽掛。謝謝你們，真的辛苦。