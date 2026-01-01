守護環境的無名英雄！桃園環保志工勇奪全國最高榮譽

清掃接力賽： 桃園區自強里環保志工小隊

蘆竹區吉祥里環保志工小隊長游建忠指出，能有此佳績歸功於里內夥伴與里長的密切合作，將日常環境維護的實務經驗轉化為競賽實力。透過系統化的組織與執行，志工們不僅在賽場上展現高度默契，更在平日生活中實踐環境保護。

環保局強調，環保志工是城市環境治理的靈魂人物，透過各里長與志工夥伴的組織規劃與長期培力，讓桃園的綠色能量得以累積。本次在「環保金頭腦」到「清掃接力賽」等各項目的亮眼表現，印證了桃園基層志工扎實的訓練成果與高度凝聚力，未來將持續攜手志工夥伴，以行動打造永續宜居的桃園。

市長張善政亦對此表示肯定，強調環保志工是守護城市的關鍵支柱，感謝志工夥伴的辛勞付出，讓桃園的環保實力在全國舞台發光發熱。

資料來源：桃園市政府；TCnews編修