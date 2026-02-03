守護生命不遺餘力 宜縣代理縣長表揚救護績優人員

宜蘭縣在去年下半年度的急救成功率顯著提升，展現了堅實的緊急醫療救護實力，代理縣長林茂盛頒獎表揚２９人次消防救護有功同仁。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長林茂盛三日主持縣務會議，親自頒獎表揚二十九人次消防救護有功同仁。林茂盛除對第一線同仁戮力守護縣民生命安全表示高度嘉勉外，更特別指出宜蘭縣在一一四年下半年度的急救成功率顯著提升，展現了宜蘭縣堅實的緊急醫療救護實力。

根據消防局統計，一一四年下半年度到院前心肺功能停止（OHCA）患者共計二百十八人，經搶救後於二小時內恢復生命徵象者達八十二人，急救成功率由往年持續攀升至百分之三十七點六一 ；其中八月份單月急救成功率更創下百分之四十三點二的優異表現。

此次受獎的十件成功康復出院案例，除每一案象徵消防同仁與死神賽跑的專業與堅持，在其中更有六件案件是在消防人員抵達前，民眾願意主動施以CPR並接受勤務中心派遣員指導，體現了「全民急救」的重要性，展現了從報案、線上指導到現場救護的「生命連鎖」完美銜接。

為了將急救知能扎根基層，消防局已於礁溪、宜蘭等九個分隊常設「CPR+AED 學習站」。去年度累計辦理一百十八場次宣導，服務逾六千七百名縣民。林茂盛也呼籲民眾踴躍預約諮詢，讓更多人在關鍵時刻能成為彼此的貴人，共同建構更安全的社會安全網。