守護生命以愛相隨 向醫療志工致敬

花蓮慈濟醫院(13日)舉辦志工感恩餐會，感謝醫療志工長年做醫護的堅強後盾，關懷患者和家屬，安定人心。約三百位志工齊聚一堂，在音樂、表演與祝福中，沉浸在滿滿的感恩與溫暖裡，也展現醫院與志工同心同行的深厚情誼。

醫護人員在台上演唱，台下志工即時合唱。歲末年終舉辦餐會，感恩各區醫療志工自費自假，到花蓮慈濟醫院服務。

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「像師父講的，這間醫院若沒有醫療志工，就不是花蓮慈濟醫院，所以我們師父一直在叮嚀我們，要非常感恩，我們所有的醫療志工。」

院內除了提供醫療服務，分享醫療最新趨勢與發展，更關心志工的健康。

花蓮慈院志工室主任 顏惠美：「來這做，我們也可以多吸收一些醫療常識，這是給我們最大的回饋，不然何時才能知道這麼多事情，對我們的健康這麼有幫助。」

花蓮慈濟醫院啟業以來，志工穿梭醫院，協助民眾就診，做醫療團隊的後盾。

慈濟志工 林英美：「在醫院裡面才能知道，什麼叫做生命的脆弱，你才能知道，什麼叫做要珍惜生命，你要怎麼樣才能夠知道說，原來你的苦，已經不算苦了。」

慈濟志工 翁淑惠：「師父說他是風中的蠟燭，不知道何時會滅掉，真的，永遠在我心裡，所以我每次用這句話，在提醒自己，我要認真，我要認真，不可以懈怠。」

「真正高興的見到你，歡喜歡喜的歡迎你。」

醫療志工共聚一堂，院長及團隊奉上蔬食料理，帶來熱鬧喜慶氛圍，感謝成就醫護共同使命，守護後山醫療健康。

