守護生命尊嚴 新竹榮家創新服務榮獲SNQ國家品質標章

白恩惠主任(右)及周組長育蓮(左)參加SNQ 國家品質標章授證。





新竹榮家日前以「人本關懷與智慧科技併進」與「安寧共照」兩大核心主題，榮獲SNQ國家品質標章（長照機構服務類）雙重認證。白恩惠主任率周育蓮組長出席由生策會及生策中心舉辦的第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎授獎典禮」受獎，展現榮家在智慧轉型與生命關懷領域的卓越實力。

主任白恩惠表示，此獎項須通過5大階段，涵蓋結構面、過程面及結果面等22個指標項目的嚴格審查，是對照護品質、安全與追求卓越的肯定。新竹榮家用「人本關懷與智慧科技併進—以創新照護模式助長輩重塑自我價值」為主題參選的核心主軸，是透過引進智慧科技及有溫度的服務，打造五大創新服務模式，為住民提供身心靈全方位的照護，包括「榮光永續、精神傳承」、「復能撫心、延緩衰老」、「智能導入、聰明照顧」、「共生共創、友善環境」、「生命整全、善終圓滿」。同時，2022年榮獲SNQ認證的「送愛遠行安寧共照—學習面對死亡的照護課題」，亦順利通過第3年的續審認證，持續獲得高度肯定，彰顯團隊合作的實力與價值。

白恩惠強調，科技導入的目的並非取代人，而是要讓照護回歸本質，透過智慧化系統提升行政與監測效率，其目的是為了「釋放照護人員的雙手」，讓第一線照護人員有更多時間進行有溫度的交流，許多長輩也因此重拾自信，積極參與活動，進而提升自我肌力訓練恢復或維持功能，重新找回自信與生命價值。





