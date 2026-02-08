守護產權過好年 臺南永康地政宣導不動產防詐撇步





臺南市永康區年度盛事「2026永康駿馬呈祥」春節活動，昨日在永康區社教中心熱鬧登場。臺南市永康地政事務所啟動「地政行動服務列車」，向民眾傳遞不動產安全與防詐騙的重要資訊，大力推廣實用的「地政防詐三寶」，希望能提升市民的識詐能力，共同守護市民的財產安全。

為落實防詐教育全齡化，永康地政更特別設計了兒童專屬，標示注音的防詐知識問答，透過闖關並利用淺顯易懂圖卡，結合情境融合問答，方便小朋友閱讀，也讓親子同時在遊戲互動中，輕鬆吸收防詐知識。

市長黃偉哲表示，建構安全宜居城市是市府團隊的首要任務。為此，市府除已整合跨局處資源成立「打詐臺南隊」，全面落實「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」五大核心工作。透過深化防詐宣導，期盼建立全民防範意識，共同守護市民財產安全。

地政局長陳淑美指出，防詐意識須從日常做起，市民應保持高度警覺，避免落入詐騙陷阱。不動產因其高價值特性，一直是詐騙集團覬覦的重點目標，呼籲市民善用「地政防詐三寶」，以保障產權。在面對詐騙集團日新月異的詐騙手法，不動產交易委託，務必選擇有信譽的合法業者。同時也提醒，防詐有撇步，除了申辦「『地』籍異動即時通」，市民也可善用新上路之不動產防詐新防線-「『稅』籍異動即時通」，讓多層提醒保障您的財產安全。

永康地政主任徐福成表示，不動產防詐宣導是持續性的重要工作，永康地政主動走向民眾，結合在地活動，讓地政服務與防詐資訊能廣泛觸及各年齡層。同時，也再次呼籲，「地籍異動即時通」可在不動產權利發生異動時，讓所有權人第一時間掌握異動情形，有效降低遭冒名登記或盜賣的風險，歡迎尚未申辦的不動產所有權人儘速申辦，讓自身的財產安全獲得更堅實的保障。

