守護用藥安全 台北慈濟醫院藥師獲藥事服務獎

為表揚長期深耕臨床、致力提升藥事服務品質的專業藥師，新北市政府每年舉辦「藥事服務獎」，肯定藥師在用藥安全、臨床照護及制度精進上的實質貢獻。台北慈濟醫院藥學部翁苡芳藥師，憑藉多年在高風險病人照護與臨床藥事服務上的卓越表現，榮獲第14屆藥事服務獎肯定，於 1 月 11 日前往頒獎典禮受獎，展現藥師團隊對於醫療作業中不可或缺的專業價值。

翁苡芳藥師專責高風險與高複雜度病人之用藥照護，臨床服務對象涵蓋重症照護、心血管疾病、腎臟疾病及器官移植等族群，同時擔任急性腦創傷及急性中風的醫療團隊成員。她指出，這類病人病情變化快、用藥風險高，因此藥物使用必須格外注意。「藥師的角色不是只確認劑量，而是要在有限時間內，協助團隊判斷什麼用藥是當下最安全、也最合適的選擇。」實務上，翁苡芳藥師積極參與急性肺栓塞、重度主動脈瓣狹窄術後、末期腎病及腎臟移植病人等個案的用藥評估與調整，包含抗生素劑量修正、血中藥物濃度監測，以及腎功能變化下的藥物風險評估。她強調，在重症與特殊治療情境中，即時且正確的藥事建議能降低不良藥物反應的發生，讓治療順利推進。多年臨床累積下，其用藥正確率接近百分之百，實質提升醫療團隊對用藥安全的掌握度。

翁苡芳藥師指出，剛投入臨床工作時，曾照護一名使用葉克膜（ECMO）治療的重症病人。由於葉克膜導管會吸附油脂含量較高的藥物，可能影響藥效發揮，且伴隨病人腎功能惡化，須使用連續性透析，藥物劑量、選擇都要隨時調整，同時與醫師、護理團隊跨專業溝通，調整治療策略。該次經驗也讓她體認到，藥事專業不僅止於依循既有指引，而是在高度不確定的臨床情境中，主動提出風險判斷與可行解方，確保病人用藥安全。因此，在臨床照護外，翁苡芳藥師亦投入藥事制度與醫療品質精進，多次參與國家醫療品質獎（NHQA）實證競賽，運用實證手法解決臨床問題。她說明，臨床上有時無法只依靠治療指引或現有的資料找到最佳解答，透過文獻搜索並嚴格執行文獻評讀，將可用之文獻套用在病人身上，這是每位進入臨床職業的醫療人員需要熟悉的流程，透過反覆的練習，可以培養快速解決臨床問題的技巧。同時也臨床實務為基礎，參與多篇國際 SCI 期刊研究，主題涵蓋心衰竭、糖尿病、腎臟預後及肝癌治療藥物等，將日常照護中觀察到的問題，進一步轉化為具國際能見度的研究成果。

此次獲獎，翁苡芳藥師認為:「藥師的職責從來都不只在發藥櫃檯後，我們也是守護臨床藥品安全的第一線，更可以走出醫院，進到社區跟民眾衛教，發揮專業幫助更多人。」並表示，未來也將持續精進專業、推廣正確用藥觀念，為病人打造更安全、完善的醫療環境。

