守護用藥安全 學者籲第一線加強「藥物療效不等通報」

藥物如同兩面刃，可以救人也可能傷人，如何確保民眾用藥安全，是醫療端和政府的要務。專家指出，台灣學名藥種類多、價格落差大，品質必然需要檢討，政府應提出相關作為，避免劣幣驅逐良幣。

台北醫學大學衛福政策研究中心今天（20）舉辦藥物與病人安全管理研討會，邀請食藥署長姜至剛、北醫附醫醫療品質部主任陳錫賢、雙和醫院藥劑部主任沈宛真、財團法人藥害救濟基金會執行長陳文雯進行專題演講。

姜至剛說明我國藥品風險管制六大措施，前三項分別是：發布警訊、加強藥袋標示；修改仿單如警語、注意事項；限縮使用，如加列禁忌、列為後線用藥、限縮適應症等。如藥品風險較高，則須執行藥品風險評估及管控計畫，或是產品回收、暫停使用／販售，最嚴重可能要求下市，也就是廢止藥品許可證。

姜至剛舉例，曾有一名六旬女性腎細胞癌、末期腎病變患者，使用methotrexate藥物治療類風溼性關節炎，兩周後發生嚴重免疫低下，導致敗血症死亡，因此食藥署要求業者變更中文仿單，需增加「禁止用在嚴重腎功能不全病人」。

若有疑似藥物不良品，或是同成分、不同廠牌藥品效果改變，食藥署鼓勵民眾、醫療人員及藥商進行「藥品不良品及藥品療效不等通報」。不過，北醫大衛福政策研究中心主任李伯璋指出，醫師看診多半使用健保系統，如果病人覺得這款藥沒效，醫師就改開別種藥，很少會主動通報「藥物療效不等」，應加強宣導。

李伯璋指出，台灣學名藥眾多，價格落差大，但一分錢一分貨，當為了競爭而降低價格，品質必然需要檢討。假如每個醫師都能夠主動為用藥安全把關，對於病人是好事，也能為食藥署省下人力，避免亂槍打鳥。

姜至剛回應，藥物療效不等是非常嚴重的事情，有時候甚至會影響病人存活。為避免劣幣驅逐良幣，健保署和食藥署持續精進，希望確保藥品品質，而不是無限的用低價策略。食藥署今年預計委託4家醫學中心進行藥物不等效試驗，對象包括被通報的藥物，也會在後市場抽驗。

