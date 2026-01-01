守護病榻前 翻山越嶺送輔具

慈濟環保輔具平台，運作八年來，媒合輔具到10.6萬個家庭，其中需求量最高的，第一是輪椅，第二是病床。一張病床、輕一點70公斤，重則150公斤，這麼多年來、志工總靠著人力、搬進每一個家戶，這次他們又接到消息，在平溪山區裡，有一戶人家需要。午後時光、志工驅車駛經小路、翻山越嶺，將溫暖送到家。

張小姐：「(爸爸)年輕的時候是因為礦工，本來就有砂肺(塵肺症)，8，4之前 (爸爸)都還是自己住，然後自己這樣子遊山玩水，身體沒有顧得很好 肺發炎，到最嚴重才看醫生 然後，就變得這麼嚴重 就不能走。」

「爸爸 來幫你看床，你有沒有(說)謝謝，要說謝謝。」

張小姐：「舊的床是 我有一個生病的妹妹，已經是(用了)10年 20年了，就故障了 本來我們想說，就這樣子好了 就這樣子用，這樣子搬來搬去的這種方式就好了，後來衛生所的護理師，還有個管師說，他可以幫我們問一下，慈濟的雙和靜思堂。」

有任務，使命必達，只是這次，得先考驗開車技術。慈濟志工 吳文讚：「用上人的法 ，就是說 走入人群 ，他走不出來 我們走進來，因為這邊是偏鄉。」

貨車慢駛羊腸小徑，順利過關，接著又是好長一段山路，驅車大約一小時，終於抵達。「先修 (嘿 先修)，先修修看 不行再給他床。」

慈濟志工 黃朝昌：「摩托車經銷商的老闆，然後跨行來修電動床的遙控器。」

慈濟志工 吳文讚：「結果一試下去 ，馬達聲音好大聲，我們覺得這如果撐不久，又會壞掉 我們出來，都會帶零件和帶床出來，先做準備 萬一不行(修)，我們就是換一床。」

慈濟志工 黃朝昌：「(師兄你自己發明的嗎)，這個板車喔 (對啊)，這個是新泰(聯絡處)的蔡直師兄，發明第一代 然後他改成第二代，比較輕 然後輪子不會脫落，這個床大概比較輕，大概70到75(公斤)，所以以前剛開始在做的時候，都是很重。」

跨越領域、集結智慧，為環保輔具、找到適切容身之地。NS張小姐：「謝謝你們 (謝謝)，真的 你看他多感動。」

看見笑容，辛苦就值了。這一趟翻山越嶺，不只把病床送到，也灑入溫暖，雖然住在偏鄉，但社會沒有忘記你。

