守護社區安全與凝聚力 玉里鎮東豐里新建活動中心啟用

玉里鎮東豐里新建活動中心二十八日落成啟用，花蓮縣長徐榛蔚偕同玉里鎮長龔文俊、立委傅（山昆）萁及多位貴賓共同剪綵，完成啟用典禮（見圖）。

啟用典禮首先由阿飛赫部落頭目張壽福祭祀祈福展開序幕，原有活動中心歷經近六十年使用並受0九一八地震影響，已不符安全需求，此次拆除重建完成嶄新場館，是地方齊心努力的重要成果，期盼成為兼具聚會交流與防災避難功能的安全據點，凝聚社區情感、守護里民平安。

玉里鎮公所說明，原有東豐里活動中心為民國六十八年以前興建，且土地之管理機關原為財政部國有財產署，建築物老舊、空間狹小且無合法使用執照，玉里鎮公所於一一二年二月提出改建計畫，藉由村里集會所活動中心興建，除可作為村民集會所活動及緊急避難中心外，亦可配合政府辦理各項社區照顧關懷據點、長期照顧、老人照護、兒童及少年、婦女等各項服務，並提供社區、臨近居民休憩空間，以促進地方整體的服務與發展，並能在合法合理情況下於該土地上辦理各項社區活動，不僅作為會務處理場所，同時也可做為社區活動紀錄展示空間，促進活動中心功能多元化。

縣長徐榛蔚表示，近年南區歷經多次天災考驗，縣府持續推動區域排水、農路改善及公共建設更新，以及玉長大橋、高寮大橋、崙天大橋與全民運動館設施等工程，一步步強化地方安全與生活品質。她強調，面對地震頻繁、地層脆弱的環境，更需投入治山防洪工作，縣府也將持續為地方向中央爭取資源，守護鄉親安居樂業，並祝福東豐里活動中心啟用圓滿、社區更加團結興盛。

「玉里鎮東豐里活動中心興建計畫」總經費2,511萬元，一一二年八月一日獲得內政部花東發展基金核定2,260萬元補助，公所251萬元配合款，於一一三年六月發包興建，一一四年十二月完工。新的東豐里活動中心土地經多方協調努力辦理撥用，且變更為特定目的事業用地，而活動中心建物為二層樓設計，規劃結合里辦公室及活動中心，可配合辦理各項多元活動，不僅平日推動里政事務，亦可凝聚社區向心力，為村里、社區帶來多層次效益。

玉里鎮長龔文俊表示，東豐里活動中心的建成非常不易，首先要感謝郭副執行長的鼎力支持、傅總召的協助、徐縣長的經費爭取，從土地協調撥用到經費到位開工至完工，二年多的時間終於落成，這不單是辦公處所，更是防災避難的中心，每次豪雨來臨，東豐里的里民都要撤離到鎮內中正堂，非常的勞師動眾艱苦跋涉，以後可以就近在此避難，這是里民的福氣。未來公所會持續戮力在鎮民福祉，各部落聚會所、各里活動中心都盡力爭取興建與修繕。