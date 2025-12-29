守護社區志不變 斗六慈院團隊走入雲林法親關懷

簡瑞騰院長指導黃先生做簡易伸展運動

斗六慈濟醫院改制即將滿七週年，院慶前夕，院長簡瑞騰率領院內主管團隊，於行憲紀念日連假期間走入社區，前往雲林麥寮、水林及北港等地，關懷法親與社區關懷戶，以實際行動落實「醫療走入社區」的初心，讓關懷不只是口號，而是貼近人心的陪伴。

此次行程由簡瑞騰院長帶領行政管理室、護理、藥學等同仁，並在慈濟志工陪伴下展開。醫護人員暫別診間，用寒暄與笑聲拉近與社區長者的距離，也運用專業為長者與關懷戶提供健康建議，讓醫療不再有距離。

廣告 廣告

斗六慈濟醫院團隊，走入社區關懷法親與關懷戶

首站來到麥寮鄉，探望資深慈濟委員張師姊。張師姊多年投入醫療志工與社區服務，近年因年長體弱、手術後在家休養。見到院長一行人前來，她滿心歡喜準備水果與點心迎接，家中久違地充滿笑聲。簡院長細心檢查她的行走狀況，評估為膝蓋內側的肌腱慢性發炎，並立即協助安排後續治療，提醒及早處理以避免跌倒風險。

第二站前往水林鄉，關懷73歲獨居的黃先生。黃先生為風災受災戶，平日以回收維生，因頸部及胸部肌張力障礙影響姿勢。簡院長現場為他檢查並示範簡易伸展運動，提醒持續追蹤治療的重要性。即便生活艱辛，黃先生仍以笑容面對一切，知足惜福的態度讓同行人員深受感動。

第三站來到北港，探視慈誠高師兄。高師兄長年受頸部肌張力障礙所苦，逐漸減少外出。簡院長說明隨著輔具與治療技術進步，搭配定期肉毒桿菌素治療，可望改善症狀，也鼓勵他重拾信心、走出家門，發揮長才回饋社會。

行程尾聲，一行人與志工共餐時，簡院長不忘關心志工健康，現場示範簡單肌力訓練，並協助安排檢查，展現醫者的專業與溫度。

簡瑞騰院長為志工示範簡單肌力訓練

簡院長鼓勵同仁多多走入社區，參與人文活動，首次參與法親關懷活動的藥學組葉琳雅組長分享，對的事，做就對了！許多事唯有親身走入現場，才能真正理解，這條路只要願意踏出，就不會孤單。同樣是第一次參與法親關懷的門診副護理長林佳儷也分享，走出醫院，看見志工與關懷戶真實而堅韌的生活，讓她重新看待工作與生命的重量。

斗六慈濟醫院表示，醫療不只存在於診間，更延伸至社區每一個角落。透過一次次彎腰傾聽與真誠陪伴，串起人與人之間的連結。守護社區的初心，隨著時間流轉，始終如一，未曾改變。

斗六慈濟醫院團隊與志工走入雲林社區法親關懷

撰文、攝影／黃小娟