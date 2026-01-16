守護移工平安打拚 南警三分局深入宿舍宣導

警三分局十五日特結合偵查隊、交通組及防治組至安南區「萬通人力」外籍移工宿舍辦理全方位安全宣導。（讀者提供）

記者王勗／台南報導

南市警三分局所轄工業發展發達，外籍移工人數也較多，為保障外籍人士在台生活安全，並強化其法律知能，警三分局十五日特結合偵查隊、交通組及防治組至安南區「萬通人力」外籍移工宿舍辦理全方位安全宣導，致力為外籍人士營造友善、安全的工作環境。

警三分局表示，本次宣導涵蓋交通安全、犯罪預防、婦幼安全及外事權益四大主軸，交通安全方面，交通組警方特別針對酒駕相關規定詳細說明，提醒移工不論駕駛汽車、機車或微型電動二輪車，均不可酒後上路，酒假也將面臨高額罰鍰與刑責，一旦涉及刑責也將直接影響在台工作權，考量安南區大型車輛較多，也呼籲移工朋友留意大車內輪差與視線死角，保持五公尺以上安全距離，切勿與大車爭道以保障通勤平安。

警方現場也針對毒品、詐騙等常見犯罪進行法規說明，除注意假檢警、假投資等傳統詐騙陷阱外，千萬勿因「想賺外快」而成為歹徒利用棋子。若遭遇性騷擾或不當侵害時，應勇敢撥打一一０或一一三求助，警方將全力保護受害者權益。外事員警也特別呼籲移工朋友若遇護照遭非法扣留、強迫勞動等情事，可撥打一九九五專線求援，或洽一九九０警方外籍人士服務專線等，保障自身權益。

警三分局強調，外籍移工是我國動力不可或缺的一環，確保在台外籍人士平安工作、順利回家是警方的重點工作，也呼籲雇主與仲介公司應多加關心移工生活狀況，透過持續辦理宣導活動，建立跨國界的法律防護網，讓移工朋友在台安心生活、放心工作。