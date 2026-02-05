守護稀有冠鷿鷈 臺東縣府籲水域活動移至活水湖

稀有候鳥冠鷿鷈停憩(圖片/臺東縣政府)

臺東卑南溪口近日發現稀有過境水鳥冠鷿鷈蹤影，為保護這些遠道而來的珍貴訪客，臺東縣政府呼籲民眾，暫時避免在河口生態池進行SUP或滑水等水上活動，並建議相關活動移往活水湖，落實國家級濕地生態保育優先的原則。

臺東縣政府指出，冠鷿鷈在臺灣屬於少見的冬候鳥，對環境和人為干擾非常敏感，這次候鳥停下來的地點位在卑南溪口國家級濕地，是牠們找食物和休息的重要家園，雖然水上運動是正當休閒，但活動產生的聲音或靠得太近，都可能讓冠鷿鷈受到驚嚇而提前飛走，這對候鳥保育非常不利。

為了讓民眾依然有地方可以運動，建議可以到附近的活水湖進行SUP等水域活動，活水湖的設施齊全且環境相對安全，是享受戶外休閒的好去處，縣府強調，保育工作並非要禁止民眾活動，而是要在適當的時間與空間找到平衡點。

縣府表示，保護濕地生態需要每位公民協助，期盼大家能一起支持，以行動守護卑南溪口的自然資源，未來也會根據候鳥的停留狀況，隨時調整現場的導引措施，民眾如果有任何疑問，可撥打臺東縣政府農業處林務科電話089-343611洽詢。