守護第一線同仁健康 消防署導入科技設備對抗熱傷害

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政府導入科技設備對抗熱傷害，守護第一線消防同仁健康 。消防署提供

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消防人員經常處於高溫、高熱及化學品危害高風險環境，加上近年來極端氣候日益嚴重，高溫熱浪已成為消防人員在執行勤務中不可忽視的危害。消防署參酌美國國家防火協會（NFPA）國際標準，結合勞動部熱危害指引，訂定「消防人員後勤照護指引」，來守護消防人員的身體健康及工作安全。

針對救災現場熱傷害風險，依照後勤照護指引啟動「休息（Rest）、能量補給（Energy nutrition）、水分補給（Hydration）、環境調節（Accommodation for weather）、BLS監控及照護（BLS monitoring and care），R.E.H.A.B.原則」進行後勤照護，利用輪替提供足夠的休息，以及必要的水、電解質、食物及生理監測，確保持續執行勤務的安全，如果發現異常，由救護人員照護及評估後送事宜。

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消防署補助各地方消防機關後勤照護車，強化熱傷害防治及後勤照護量能。消防署提供

此外，消防署至118年預計將補助各地方消防機關及中央訓練、救援單位共32輛後勤照護車，其中6都各補助2輛、花蓮、苗栗縣補助2輛，其餘縣市及離島地區各補助1輛，消防署訓練中心及特種搜救隊各配置1輛，以強化熱傷害防治及後勤照護量能。

目前各直轄市、縣(市)皆已依消防法第25條之2規定，正式成立職業安全衛生專責單位，未來中央與地方將依循下列三大方針攜手精進，健全熱危害防護安全網：

一、 落實防護機制（普及風險意識）：優化「消防人員安全衛生專網」，並透過數位教材、圖卡等方式，納入常態性訓練與演練，提高同仁自主辨識危害能力，提早預防及因應措施。

二、 導入科技設備（即時監測預警）：消防駐地、救災現場車輛導入主/被動式熱危害偵測與警示裝置，即時掌握駐地、現場溫度與風險狀況，做出相應處理措施；建立後勤照護車機制，提供因應所需設備及物品。

三、完善後勤照護（精進降溫措施）：建立勤務中「相互監督補水、主動回報不適」的安全文化；除現行的噴霧扇、濕毛巾、冰袋或冰浴桶等設施，主動降低身體溫度外，評估於救災現場佈設「手部浸泡冰桶」、「單人恢復冰浴桶（Recovery Ice Bath ,RIB）」、「全身冷水浸泡槽(Cold Water Immersion ,CWI）」之設備，多管齊下降低熱傷害風險，完善後勤照護作業。

消防人員經常處於高溫、高熱及化學品危害高風險環境執勤。消防署提供

消防署呼籲，各地方政府積極推動後勤照護指引，編列預算配合中央補助款購足後勤照護車，並偕同地方職業安全衛生專責單位，齊力落實「防護機制、科技設備、後勤照護」三大方針，健全熱傷害防護安全網，堅實守護第一線消防同仁的救災安全與身體健康。

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