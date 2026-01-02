守護綠色資源 新北景觀處辦研習

為讓更多民眾親身感受「第七屆全國青年景觀競賽」的創意魅力，新北市景觀處日昨表示，特別推出現場互動與線上抽獎活動，至1月11日止，走進新莊福慧都會公園的全青賽展區，拍下喜愛的作品並完成指定任務（照片最後上傳時間至1月12日），就有機會把全新iPad 11吋等豐富好禮帶回家，欣賞青創景觀與好禮驚喜一次滿足。

景觀處長林俊德表示，該屆競賽響應市府推動的「新莊百年風貌整合計畫」，以具有濃厚歷史文化特色的新莊廟街及周邊作為基地，並以「百年風貌新生力」為主題，廣邀青年景觀設計者發揮專長與創意，為新莊再創嶄新藍圖。

此次抽獎活動結合實體展覽與社群平台，希望透過拍照分享的方式，邀請民眾走進全青賽設計施作現場，近距離欣賞青年團隊的創意巧思，並透過鏡頭記錄下屬於自己的觀展時刻，讓更多人看見全青賽的活力與風貌。