守護老幼 投資1.27億元 向陽長照樂活館正式動工

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為強化在地長照與托育資源，「彰化市向陽長照樂活館新建工程動土典禮」，今（16）日上午於向陽社區活動中心隆重舉行，由彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典霖、衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺等人共同執鏟，象徵工程正式啟動。

彰化市向陽長照樂活館今（16）日動土，未來將結合托嬰、日照與社區服務，打造全齡照顧新據點。(縣政府提供)

王惠美表示，向陽長照樂活館工程總經費約1億2,700萬元，其中中央補助6,358萬元，縣府自籌6,342萬元，預計於民國116年完工。未來完工後，將整合托嬰、老人日間照顧、社區活動及健康促進等多元功能，提供「從嬰幼兒到高齡長者」的全齡照顧服務，成為向陽社區守護小寶貝、照顧老寶貝的堅實堡壘。

王惠美進一步指出，該建築為4層樓規劃，一樓設置社區活動中心，二樓為社區活動中心及親子館，三樓為托嬰中心，可收托60名未滿2歲幼兒，四樓則為日間照顧中心，預計可服務48名失能、失智長輩。她感謝中央的大力補助，也感謝議長謝典霖及縣議會全體議員對預算的支持，同時感謝彰化市公所提供土地，以及在地長輩與居民的包容與體諒，期盼工程如期如質完工，提供民眾更完善的照顧環境。

衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺表示，向陽長照樂活館是中央與地方攜手合作的重要成果，感謝立法院委員、議會及地方政府齊力支持，促成工程順利動工。她指出，彰化縣近年積極布建「0到100歲」的全齡照顧場域，涵蓋公設民營托嬰中心、社區照顧據點及親子館等，長照服務涵蓋率已高達97%，優於全國平均。未來邁入長照3.0階段，將持續整合居家、社區、機構、醫療與社福體系，打造一體式照顧服務網絡，讓長輩不僅活得久，更能活得好。

縣議會議長謝典霖指出，隨著人口快速高齡化，長照已成為刻不容緩的公共議題，感謝衛福部的支持與縣府團隊的努力，讓彰化在長照政策推動上持續領先，全齡照顧大樓的落成，將有效回應地方實際需求。

彰化市長林世賢則表示，感謝縣府與相關單位的支持，讓這項能同時照顧長者與孩子的重要建設得以推動。他也呼籲施工期間若對居民生活造成不便，盼地方鄉親多加體諒，共同成就社區長遠發展。

社會處說明，彰化縣65歲以上長輩佔總人口約20%，未滿2歲幼兒約占1.2%，彰化市老幼人口比例亦相近。因應少子化與高齡化雙重趨勢，縣府積極爭取中央前瞻計畫，推動公共托育與長照衛福據點建設，並透過盤點公有空間、跨網絡合作，陸續於二林、芳苑、大城、竹塘、員林、北斗等地設置或規劃長照衛福大樓。