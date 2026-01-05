守護自然資本 中信前進台江野放黑琵

中國信託金控攜手內政部國家公園署台江國家公園管理處，自2025年起投入濕地治理、友善魚塭與生態保育，5日再添佳音，中信金與多位子公司董事參與瀕危物種黑面琵鷺復原野放，以實際行動打造友善棲地，並實踐企業對自然資本保育的具體承諾。

台江國家公園為全台唯一濕地型國家公園，更是瀕危物種黑面琵鷺最大的度冬棲息地；中信金控獨立董事劉長春、許文彥、楊聲勇、季崇慧與總經理兼永續長高麗雪，台灣人壽副董事長許東敏、獨立董事林建智、周冠男與總經理莊中慶，中國信託證券副董事長傅祖聲與總經理林佳興，中國信託投信董事長陳金榮與總經理陳正華及中國信託商業銀行代表等熱情參與野放行動。

中信金控企業永續委員會召集人劉長春表示，中信金控透過永續金融實踐，協助推動生物多樣性維護，並促進產業與環境的雙贏發展，為更有效追蹤投入保育成效，此次野放使用中國信託贊助的特製輕量無線電發報器，觀察黑面琵鷺遷徙路線、日夜活動與棲地利用，同時號召各子公司響應，為公私協力攜手守護生態的最佳示範。

值得一提的是，去年底在台南七股區及北門區，分別發現來台度冬不慎中毒的黑面琵鷺「W27」，以及翅膀被漁網纏繞的「W28」，牠們都在台江處與台南市野鳥學會悉心照料下恢復健康，由台南市野鳥學會常務理事郭東輝於台江國家公園的野生動物保護區野放，讓黑面琵鷺振翅飛向自由的天空。

郭東輝感性地說，從事救傷野放黑面琵鷺十多年，看見台灣寫下野放227隻紀錄，相信黑面琵鷺把這片濕地當成真正友善的「家」，人與鳥共好是台灣最美麗的風景。

中信金控獨立董事季崇慧則肯定台江處的作為，並鼓勵中國信託各子公司繼續支持相關永續活動。