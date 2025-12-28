守護臺東環境勿心存僥倖 科技利器讓污染無所遁形

臺東縣環保局將污染稽查工作導入科技利器，結合無人機空拍、監視系統及縮時攝影等科技設備，精準掌握污染熱點。

為提升環保稽查效率，臺東縣環保局將污染稽查工作導入科技利器，結合無人機空拍、監視系統及縮時攝影等科技設備，精準掌握污染熱點。根據統計，今年1月至11月，透過科技設備共取締裁罰35件污染案件，其中，縮時攝影查獲28件、無人機偵破露天燃燒7件，罰鍰合計42,000元；偵測出5處廢棄物非法棄置點，有效守護臺東的藍天淨土。

臺東縣政府表示，守護環境不僅是處置污染，更是為了實現環境永續發展，透過科技輔助執法，展現縣府推動「高效率、快思維」的成果，朝向聯合國永續發展目標(SDG)第6項「淨水及衛生」及第11項「永續城鄉」等目標邁進。

臺東縣環保局指出，河川沿線、山林野外偏僻區域及道路邊坡，偶有非法棄置廢棄物或露天燃燒的情形，導入科技設備後，已查獲多起違反環保法規案件，並依法裁罰。

針對無人機空拍發現的5處廢棄物棄置點，已依法責成地主負起「狀態責任」進行清理改善。科技執法的目的並非裁罰，而是為了警惕行為人，呼籲各界切勿心存僥倖。環保局將持續整合智慧科技與系統管理模式，強化執法韌性，共同守護生態環境。

環保局同時鼓勵大家共同投入守護環境行動，如發現污染行為，環保局全年無休、每日24小時受理污染陳情，報案請撥免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案。