守護航安 離岸風場VTS中心啟用
記者陳金龍∕台中報導
離岸風場航行空間船舶交通服務中心（ＶＴＳ）三日於台中港正式啟用，行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席啟用典禮，共同見證新的ＶＴＳ中心監控範圍由原先的六百七十三平方公里大幅擴增六倍至四千平方公里，海域涵蓋從新北至彰化沿岸，未來監控範圍擴大，服務風場系統航安需求。
航港局長葉協隆簡報ＶＴＳ中心建置情形說，配合離岸風電區塊開發，擴大風場航行空間監控範圍，由六百七十三平方公里增加到四千平方公里。
卓榮泰指出，截至去年底止，離岸風電裝置容量已達三點五ＧＷ，累計發電量突破一百億度；然而，科技大廠需要大量綠電，目前仍供不應求，因此強調，第二次能源轉型的首要任務就是「多元發展綠能」，必須全速推動。
陳世凱表示，ＶＴＳ中心建置後，未來監控範圍空間擴大，從彰化往北延伸到新北市北海岸，服務所有風場系統航安需求，由科技領航守護航安。
