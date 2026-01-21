守護花蓮長者 台灣疫苗推動協會贈高劑量流感疫苗

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）近期氣溫變化大，年節將近，人流往返增加，恐提高疾病傳播風險。花蓮縣政府今天獲台灣疫苗推動協會捐贈300劑賽諾菲高劑量流感疫苗，提供65歲以上長者免費接種。

捐贈儀式今天上午在榮譽國民之家階梯教室舉行，花蓮縣衛生局長朱家祥感謝台灣疫苗推動協會及賽諾菲公司對地方防疫工作的支持；台灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師在現場分享高劑量流感疫苗於高齡族群的臨床實證與國際趨勢，並呼籲大眾重視長者疫苗接種的重要性。

朱家祥表示，高劑量流感疫苗是專為65歲以上長者設計，其抗原含量為一般流感疫苗的4倍，有助於克服免疫老化、提升免疫反應，降低感染及重症風險，為國際間重要的高齡流感防護策略之一。

凡自民國114年10月1日後尚未接種流感疫苗的65歲以上長者，可攜帶健保卡至縣內13鄉鎮市衛生所免費接種。衛生局也將持續推動疫苗接種福利與健康促進政策，打造更完善高齡友善與健康安全的生活環境。

朱家祥指出，流感對65歲以上長者而言，易引發肺炎、心血管疾病等嚴重併發症，對健康威脅不容忽視，依據疾病管制署資料統計，截至115年1月19日止，花蓮縣累計流感重症確診病例計4人（全國共38人），其中死亡數1人（全國2人），該名死亡個案為69歲本國籍女性，經疫調確認未接種當季流感疫苗，顯示高齡族群接種流感疫苗對預防重症與死亡具有關鍵重要性。

衛生局說明，目前花蓮縣公費流感疫苗剩餘約400餘劑，庫存即將用罄，呼籲符合公費流感疫苗資格（50歲以上民眾、滿6個月至學齡前幼兒、高風險慢性病患者等），儘速前往疫苗合約醫療院所完成接種。

另外，新冠疫苗自今年1月1日起至2月28日止，開放出生滿6個月以上且114年10月1日後尚未接種新冠疫苗的民眾免費接種，符合接種資格的縣民把握，儘早完成接種，共同提升社區防護力。（編輯：黃世雅）1150121