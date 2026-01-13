守護苗栗健康版圖 大千醫療社團法人竹南醫院正式動土、設450床

▲大千醫療社團法人竹南醫院動土。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】總統賴清德今天蒞苗為大千醫療社團法人竹南醫院動土，預計2030年正式落成啟用。賴總統肯定大千總裁徐千剛一步一腳印，逐步打造完整的大千醫療體系，是全體縣民健康的守護神，總統也祝福大千竹南醫院工程順利，未來營運成功，造福竹南及全縣鄉親。

大千醫療社團法人竹南醫院位於全天路與國祥街交叉口，總樓地板面積(醫療專區)：8,8527.76平方公尺，包括1.醫院：51,686.66平方公尺(北側)（不含停車場及宿舍）。2.醫院員工宿舍：4,455.26平方公尺。3.住宿長照機構(196床)：6,970.92平方公尺。將興建地上14層、地下5層，建置急性一般病床450床及特殊病床157床，涵蓋35個專業科別外，更強化急重症與癌症醫療需求，引進苗栗縣第一台「達文西手術機器人」及最先進的「複合式手術室」，提供精準的一站式醫療照護。

同時，將導入智慧醫療系統，透過人工智慧輔助診斷、遠距醫療平台、電子病歷整合等創新科技，讓醫療服務更精準、更有效率，也讓鄉親享受到與都會區同等級的醫療品質。提供從預防保健、慢性疾病照護、急重症處置到癌症診治的全人醫療服務，強化醫療韌性，守護民眾健康。並期望與國家衛生研究院攜手合作，深化醫療與研究交流，以強化區域醫療量能，提升照護品質。

另外，醫院將設立196床住宿長照機構，為失能與長期臥床長者提供尊嚴照顧；並興建180間單人房員工宿舍，讓醫護同仁能安心安家，將這份幸福傳遞給病人 。

總統賴清德上午率衛福部長石崇良、國家衛生研究院院長司徒惠康，與苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、立委陳超明、議長李文斌、副議長張淑芬、竹南鎮長方進興、頭份市長羅雪珠、大千總裁徐千剛、童綜合醫療社團法人董事長童敏哲共同執鏟動土，並率與會地區議員、代表們焚香祈福，祝禱工程進展順利。

賴總統指出，很高興跟苗栗鄉親一起迎接竹南的醫療盛事，他肯定大千總裁徐千剛在醫學訓練完成後就回到故鄉服務，並從基層的醫療服務到醫療機構的急重症醫療及社福，一步一腳印，打造完整的大千醫療體系，是全體父老鄉親健康的守護神。尤其，大千醫院總裁徐千剛還將竹南醫院定位為竹南鄉親的健康堡壘，不僅醫療服務的量能增加，急重症也不必遠赴其他縣市，而且又有小兒照顧及長照服務，都一一兼備，可說是準醫療中心的醫療建設，相當了不起。

縣長鍾東錦指出，苗栗醫療資源缺乏，很感謝行政院長卓榮泰日前視察衛福部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫，核定將急重症醫療大樓與放射腫瘤治療中心合併興建，總經費提高至21億1150萬。今天又看到大千醫療社團法人竹南醫院動土，縣府一定全力協助。另外，童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院，也希望在近期就能動工，來補足苗栗的醫療網。

鍾縣長也再次建議，希望大千竹南醫院要符合現代醫院中心的設施設備，應該要有「苗栗需要的」特殊病床，包括1.傳染病→負壓病房2.ICU →新生兒加護病房（NICU）3.苗栗沒有的→小兒加護病房（PICU）4.安寧病房（讓生命最後有品質）5.全苗栗沒有的→燒燙傷病房。另外，也希望有一個好的健檢中心，真正做到讓鄉親可以就近就醫。

大千總裁徐千剛感謝鍾縣長對醫療的關心與悉心指導，他表示竹南醫院已經規劃好負壓隔離病房與新生兒加護病房，其他項目也在團隊的全力推動下積極討論與建置中。相信透過團隊齊心協力的努力，定能打造真正符合縣民需求的在地醫療，讓每一位鄉親在最需要的時刻，都能在熟悉的家鄉，獲得即時、專業且充滿溫度的醫療照護。

徐千剛強調，竹南醫院的動土，不僅象徵苗栗醫療服務的新頁，更代表著一份對鄉親的承諾與守護。相信在完工後，必能全面提升中港區域的醫療品質，全面守護鄉親的健康。