守護荷包不打烊 宜縣府表揚防詐英雄

宜蘭縣代理縣長林茂盛為感謝金融機構積極攔阻詐騙案件，藉由治安會報表揚機警行員之義行，並頒發感謝狀予有功人員。（宜蘭縣警局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府為感謝金融機構積極攔阻詐騙案件，代理縣長林茂盛十六日藉由治安會報表揚機警行員之義行，並頒發感謝狀予有功人員，期望透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪信心，暢通警民良好之通報機制。

在金融機構的協助下，縣警局今年九至十月成功攔阻二十六件臨櫃匯款及約定轉帳設定，詐騙手法依件數多寡依序為：假投資九件、假網路購物七件、假交友六件及猜猜我是誰四件，累計攔阻金額九百一十一萬三千二百九十六元。

其中猜猜我是誰案例，係詐騙集團假冒被害人親屬誆騙被害人至金融機構設定匯款，所幸銀行專員機警發覺異狀，立即通報警方到場瞭解後，即時勸阻，使其免於受騙損失，成功攔阻詐騙。