守護藍海的王船爺 南韓全球首映

崑大視傳副教授曾惠青（後排中）帶領師生製作動畫《守護藍海的王船爺》，受邀在南韓全羅南道小型學校電影影像節中進行全球首映。（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

崑山科大視傳系副教授曾惠青帶領師生與高雄市圖書館永安分館合作，共創動畫《守護藍海的王船爺》，並受邀在南韓第二屆全羅南道小型學校電影影像節中進行全球首映，透過動畫語言跨越國界，讓台灣王船文化與環境保育理念航向國際舞台。

電影影像節內容涵蓋影展前工作坊、韓國學生拍片競賽、國際邀請播映及教育論壇。崑大視傳系與高雄市圖書館永安分館產學合作的動畫作品《守護藍海的王船爺》，受影展邀請播映，並於影展進行全球首映。該片由海洋委員會與永安天文宮贊助，取材自高雄永安在地王船文化，透過動畫敘事傳達環境議題與海洋保育理念，展現深厚的在地文化與教育價值。

影展對該作品予以高度重視，播映後的座談會特別由釜山國際兒童影展前主席金相和親自主持，他亦為此影展的重要推動者，與觀眾就影片的文化內涵與教育意義進行深入討論，獲得高度熱烈迴響。

《守護藍海的王船爺》動畫作品，源自高雄市永安國小學童創作之繪本，繪本指導教師分別為故事寫作黃良玉老師與繪本創作曾秀慧老師，動畫製作由崑大視傳系副教授曾惠青擔任導演，並帶領系上學生三年級傅家琪、蕭漪橙、宋芠綺、王郁閔及四年級張殊音共同完成，結合逐格拍攝與２Ｄ手繪動畫等多媒體技術，將靜態繪本轉化為動畫影像。

曾惠青指出，將靜態繪本轉化為動畫是一項極具挑戰性的製作過程，團隊在實作中獲得許多新的經驗，不同年齡層學生與跨領域教師共同完成，展現了一種新的教學與創作典範。