守護行人安全從路口做起 板橋監理站籲貨運業者落實停讓

▲大型車轉彎更要慢看停板橋監理站宣導貨運駕駛禮讓行人。（圖：板橋監理站提供）

為提升貨運業者對行車安全的重視，板橋監理站持續向貨運業者宣導最新修訂之交通相關法規，並加強推廣「禮讓行人、從心做起」交通安全觀念，提醒駕駛人於行經路口時確實停讓行人，以實際行動守護行人通行安全。

板橋監理站今（廿三）日指出，為強化行人安全保障，除加強路口停讓稽查作業外，亦針對路口未禮讓行人或曾發生交通事故之貨運業者，辦理公司安全管理查核，督促業者落實內部管理機制。提供「轉彎暫停，安全再行」宣導影片，作為業者駕駛教育訓練教材，提醒駕駛人行經路口時應落實「慢、看、停」原則，並於轉彎前確實確認車輛周圍狀況，確保行人與用路人安全。

板橋監理站長林守信表示，大型車輛因車身較大，視野死角相對較多，特別是在轉彎時更需提高警覺，務必確認周遭環境安全無虞後再行駛。他呼籲貨運業者持續加強對所屬駕駛員的宣導，將「禮讓行人、從心做起」落實於日常行車習慣中，共同營造安全、友善的交通環境。