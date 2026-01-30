守護行人通行安全 宜縣府打造北成、羅商校園周邊安全通學暨生活人本路網
▲宜蘭縣政府在羅東高商舉行「羅東鎮北成國小、羅東高商及全民運動館周邊人行環境改善工程」規劃設計地方說明會 。代理縣長林茂盛蒞臨出席，預計今年五月完成細部設計，一一五年十二月完工。（圖：宜蘭縣府建設處提供）
為落實人本交通環境並守護校園周邊步行安全，宜蘭縣政府今(三十)日在羅東高商舉行「羅東鎮北成國小、羅東高商及全民運動館周邊人行環境改善工程」規劃設計地方說明會 。代理縣長林茂盛蒞臨出席，縣議員陳鴻禧、謝家倫、呂惠卿、縣府建設處長邱程瑋共襄盛會。計畫總經費新臺幣二四九0萬元，預計於今年五月完成細部設計後辦理工程發包，一一五年十二月完工。
代理縣長林茂盛表示，北成國小與羅東高商及全民運動館，緊鄰未來大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收案單元六，位於羅東都市計畫區新舊聚落交界處，該區域人口密集，商業與生活交通繁忙且道路空間狹窄，交通流量高峰時，常使行走變得困難。因此，針對此區域的行人步行安全與空間改善的需求亟需被重視與解決。
代理縣長林茂盛指出，此計畫秉持行人優先、學童安全第一原則 ，盤點校園周邊道路環境，針對人行道不足、路口視距不良、車速過快等問題，提出強化行人通行安全之具體改善對策，打造行人安全、學童安心、家長放心的友善交通環境，為孩子打造安全成長的學習與生活空間。未來縣府將持續爭取中央補助，針對全縣重點區域進行系統性人行環境改善，讓宜蘭成為行人安全、學童安心、家長放心之友善宜居城市。
該案由內政部國土管理署於一一四年八月正式核定補助，計畫總經費新臺幣二四九0萬元，縣政府針對羅東文教區狹窄的人行環境進行系統性整合，預計於今年五月完成細部設計後辦理工程發包，一一五年十二月完工，打造安全、友善的示範性人行路網，屆時，北成國小、羅東高商及全民運動館周邊的人行環境品質將大幅提升。
該計畫範圍總長一一三六公尺，計畫延伸北成國小前期已完成之人行道，並串聯即將於一一五年中完工的「全民運動館」，於「北成國小」及「羅東高商」周邊空間，建置「一軸三環」之區域環形人行道系統，藉由運動館與各校園空間縫合，家長接送區、停車管理及都市設施帶設置等規劃，串接未來大羅東地區治水防災區段徵收案之人本路網，以塑造「環境共用、設施共享、學童安全」之通學暨生活步道空間。
