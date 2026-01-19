守護行車安全 內埔警持續取締闖紅燈等重大違規

屏縣內埔警分局轄內經常有民眾行車時闖紅燈造成嚴重交通事故，內埔警因此將不定時執行取締闖紅燈等重大交通違規勤務，以維交安。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣內埔警分局統計，去（一一四）年度在該分局所轄內埔、萬巒、瑪家及泰武四個鄉內，因「闖紅燈」而造成的交通事故共計四十件，而且全部都是受傷案件；另去年整年度內，內埔警分局員警總共舉發闖紅燈交通違規達一五七二件，嚴重影響交通安全，因此將不定時持續執行取締闖紅燈等重大交通違規案件。

內埔警分局分析，去年一整年最常發生交通事故的路段，分別在內埔鄉的學人路、廣濟路（天后宮）、南寧路、壽比路（屏科大）、昭勝路（龍泉市場）、中林路、台一線中正路段、大同路、科大路各段，以及萬巒鄉的褒忠路（豬腳街）、中正路（鄉公所）、民和路段等。

廣告 廣告

發生交通事故的主因，除闖紅燈（含紅燈右轉），最多就是「未保持行車安全距離」、「駕駛不專心恍神等」、「轉彎不依規定（鬼切或未打方向燈）」，以及「無閃光號誌路口未停讓」等。內埔警分局為求降低交通事故，保障鄉親人身、財產安全，將不定時持續於各易肇事路口（段），取締各項重大交通違規，尤其是闖紅燈。

內埔警分局長江世宏提醒駕駛朋友，駕車不闖紅燈、不超速，騎車請戴好安全帽，要跟前車保持安全距離，喝酒不開車（酒後搭計程車或請代駕）；另外行經「無閃光號誌路口」要停讓，尤其是六十五歲以上長者騎機車經過時，一定要先暫停並左右擺頭察看，依路權優先順序通過，只有遵守交通安全規則，才能保障大家生命、財產安全。