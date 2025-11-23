守護行車號誌 1999專線通報 交局即刻救援

交通局建置完善巡查機制，365天不管颱風天或夜晚，提供24小時搶修服務。

台中市交通號誌設備密度高、使用頻繁，為確保每一處路口運作正常、保障用路人安全，台中市政府交通局建置完善巡查機制，一年365天不管颱風天或夜晚時間，提供24小時搶修服務。交通局表示，民眾若發現路口號誌故障、閃爍異常或黑燈情況，立即撥打1999市民專線通報，搶修團隊將在最短時間抵達現場排除狀況，確保交通秩序不中斷。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6,612處，其中三色號誌5,893處、閃光號誌719處；行人號誌燈共計2,373處，其中包含普通行人號誌2,194處、放大行人號誌179處，合計達6,612處，數量為全台最多。

「市民的一通電話，就是守護路口安全的關鍵」，交通局說明，為提高應變效率，台中市號誌維修廠商依契約規定，在接獲1999市民專線通報後必須2小時內到場，進行檢修、排除異常，除了維修之外，號誌秒數調整需求遍及全市29個行政區，維修人員在市區、屯區、海線、山城間奔走，確保各路口號誌運作正常、秒數合宜。