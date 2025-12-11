守護街友健康 台中市社會局試辦街頭醫療服務 加強疾病預防就醫觀念

守護街友健康台中市社會局試辦街頭醫療服務，提升街友的疾病預防意識。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】受限於經濟、交通及心理等因素，許多街友沒有定期就醫或追蹤健康狀況。台中市政府社會局攜手宏恩醫院及中國醫藥大學醫療團隊，主動提供醫療照護，9月起展開5場次街頭醫療服務，在台中車站為78名街友量測血壓血糖、包紮換藥與衛教宣導，希望提升街友的健康意識，加強疾病預防與即時就醫的觀念。

社會局長廖靜芝表示，社會局結合民間協力團體，提供街友短期庇護收容、餐食、沐浴、物資等基礎生活照顧，連結福利諮詢、醫療補助、就業媒合等服務。街友露宿街頭生活環境欠佳，除慢性疾病，也常因蚊蟲叮咬引發皮膚疾病，甚至惡化為可能致命的蜂窩性組織炎，感謝醫療團隊不辭辛勞至街頭服務，降低街友患病或惡化的風險。

廣告 廣告

中國醫藥大學團隊為街友針灸。（圖/記者廖妙茜翻攝）

「醫療的本質，是人與人之間最真誠的關懷。」宏恩醫院院長吳子鈞指出，街頭醫療不只是治病，更是讓街友重新感受被看見與被尊重的機會。宏恩社會福利慈善基金會社工團隊也在現場發放關懷物資包，主動關心街友的生活需求，期待整合醫療與社福資源，逐步建立街友與社區的支持網絡。

中國醫藥大學上醫醫療服務隊老師高尚德分享，義診的重點在於關懷，這次在車站設置診療區為街友把脈問診和針灸，擺脫過往以醫療提供者為本位的思維，讓醫療資源與關懷更貼近無家者的生活。上醫醫療服務隊秉持隊訓「見彼若己，從醫而衷」，未來會繼續傳播溫暖。

宏恩醫院團隊問診。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此次中國附醫團隊成員包括針灸科主任李育臣、中醫診斷科主治醫師羅綸謙及中西醫結合科醫師許博期。許醫師說，醫療服務不僅是技術的提供，更是關懷與愛的傳遞，即使是微小的善意與努力，也能照亮他人，帶給他們希望。課堂外的學習讓他明白，活出生命的光，才是醫師最重要的使命。