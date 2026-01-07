守護視力第一關 驗光服務全面回歸專業把關

攸關全民視力健康的《驗光人員法》十年緩衝期（俗稱「落日條款」）於今（6日）正式屆滿。隨著期限到期，台灣驗光服務自今日起全面回歸國家證照制度與醫事管理體系，驗光產業正式進入更制度化、也更專業的階段。



中華民國驗光師公會全國聯合會與中華民國驗光生公會全國聯合會（以下簡稱兩全聯會）表示，依現行法規，所有驗光業務必須由取得國家證照的驗光師或驗光生，在合法設立的驗光所或眼科醫療機構內執行。若未具驗光人員資格，或未在核准場域從事驗光行為，皆屬違法，將依法裁處。



驗光不只是量度數，更是守護眼睛健康的專業服務

兩全聯會指出，過去十年的緩衝期，是為協助原有從業人員完成專業訓練並取得國家證照，讓產業能順利轉型。落日條款退場後，台灣配鏡驗光服務也正式告別以經驗傳承為主的師徒制，以及單純以商業為導向的服務模式，全面納入衛福部監管的醫事專業體系。

完整的驗光流程不只測度數，更包含視力檢查、雙眼視覺機能評估，以及眼前部初步篩檢。合格驗光師（生）可協助民眾精準配鏡，也能及早發現潛在視力或眼部問題，必要時轉介眼科醫師，降低延誤治療的風險。

民眾驗光小提醒：確認兩件事，多一層安心

1. 場所合法：驗光服務是否在合法立案的驗光所，或醫療機構；現場是否清楚懸掛地方衛生主管機關核發的開業執照。

2. 人員合法：實際驗光的人員是否配戴「驗光師」或「驗光生」身分的執業證照。

違規零容忍 最高罰鍰新台幣15萬元

依《驗光人員法》規定：

• 未取得驗光人員資格卻擅自從事驗光業務者，最高可處新臺幣15萬元罰鍰。

• 未經核准設立驗光所即提供驗光服務者，也將依法重罰。

兩全聯會表示，未來將持續配合中央及地方主管機關，加強宣導與稽查，防止違規驗光行為，確保制度落實。公會也呼籲尚未完成轉型的眼鏡業者依法執業，切勿以身試法，共同維護視光產業專業形象與民眾健康。隨著落日條款正式走入歷史，驗光服務回歸醫事專業本質，不僅有助提升整體視光服務品質，也讓民眾在日常配鏡與視力檢查時，多一層值得信賴的專業把關。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為守護視力第一關 驗光服務全面回歸專業把關