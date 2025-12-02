「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽 12/1-5高醫登場
【記者 王雯玲／高雄 報導】 臺灣於2025年正式邁入超高齡社會，根據統計，每10位65歲以上長者就有1人罹患年齡相關性黃斑部病變，此疾病更是50歲以上族群失明的主要原因。然而亞太視力調查顯示，仍有逾四分之一民眾對此嚴重危害視力的疾病認識不足。一位年過五旬的陳小姐（化名）5年前視力開始模糊，誤以為是老花眼自行配眼鏡，一年後仍未改善，某次洗頭時，她驚覺雙眼看到的顏色飽和度和物體大小竟不一致，才趕緊高雄醫學大學附設中和紀念醫院就醫，確診為年齡相關性黃斑部病變。經治療後，她的視力目前維持穩定，未再惡化。
▲ 「守護視界 睛彩由您定義」展覽有互動裝置體驗影像扭曲、中央黑影、數字變形等模擬。
為提升社會大眾對黃斑部病變的認識，高醫眼科部與陳振武防盲教育基金會攜手羅氏大藥廠，即日12月1日起至12月5日共同舉辦「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽，透過互動式裝置重現黃斑部病變患者所見視野，讓民眾以輕鬆有趣方式了解疾病威脅及視力差異。活動特別邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲及早檢查、及早治療的重要性。
▲邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲及早檢查、及早治療的重要性。
高醫戴嘉言副院長表示，俗話說「眼睛是靈魂之窗」，研究顯示，40歲以上民眾中仍有每9人就有1人從未接受過眼睛檢查，突顯正確醫療知識與定期篩檢的重要性。身為大學附設醫院與醫學中心，高醫肩負推動眼睛保健與預防醫學的責任，希望透過此次衛教展提升民眾對視力健康的重視，特別是協助熟齡族群預防如黃斑部病變等高齡常見眼疾。戴副院長強調，高醫不僅在臨床治療持續精進，也積極深化衛教與健康促進，期盼與南臺灣鄉親一起守護明亮、健康的「視」界。
高醫眼科部賴昱宏部長表示，高醫眼科自1957年由陳振武教授創立以來，締造多項臺灣第一，包括1958年完成全台首例先天性青光眼手術、1965年成立首座眼庫、1981年首創青光眼濾過性小樑切除術合併 Mitomycin-C 療法。2024年眼科正式升格為「眼科部」，分設青光眼、眼整形、視網膜暨葡萄膜炎、小兒暨眼肌神經、角膜屈光等五大次專科，提供更精準與完整的醫療服務。
高醫眼科部視網膜暨葡萄膜炎科吳弘鈞主任進一步說明，黃斑部病變分為乾性與濕性兩種，雖然濕性黃斑部病變僅占1成，卻導致近9成的相關失明案例，是50歲以上族群失明主因[v]。研究顯示，仍有高達7成民眾誤把視力模糊、影像扭曲等症狀當成老花或自然老化，延誤治療黃金期[vi]。
民眾該如何快速自我檢測？吳弘鈞主任建議，民眾可以居家進行「遮一眼、睜一眼」的自我檢查，透過觀察家中磁磚直線或使用阿姆斯勒方格表，在10秒內快速檢測視力異常。為了更完整地保護眼睛健康，也建議養成每年進行一次眼底檢查的習慣，「及早發現、及早治療」，才能有效控制病情，避免視力快速惡化。
為提升南部民眾對眼疾的認識，本次的「守護視界 睛彩由您定義」展覽除了有互動裝置體驗影像扭曲、中央黑影、數字變形等模擬外，也提供免費眼底篩檢及專家講座，協助民眾了解黃斑部病變的危險信號。高醫提醒，黃斑部病變具不可逆特性，一旦懷疑異常應立即就醫並持續治療。
目前國內黃斑部病變治療方式多元，患者可根據自身狀況，與專業眼科醫師充分討論，選擇最適合的治療方案，如眼內注射新生血管抑制劑(Anti-VEGF)類型的藥物，此類型藥物已獲得健保支持，患者若符合事前審查標準，最高可申請共 14劑給付，能大幅減輕患者的醫療負擔。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 15
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 2 小時前 ・ 1
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 1
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 76
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥！ 食藥署扣下2萬公斤
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 知名調味品品牌出包！食藥署今（2）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，就有一批「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出禁用的殺菌劑農藥，重量多達20000公斤，依規定在邊境必須退運或銷毀；另外，食藥署還一口氣還發現有四批的中國進口砧板，溶出試驗不合格，恐在正常使用狀態下溶出雜質汙染。 食藥署上午公布有23...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
新研究揭「1類食物」害人早逝！名醫：政府應嚴厲制止
加工食品、超加工食品對健康的危害，逐漸為人所知。醫師江守山表示，一項今年刊出的研究指出，超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的主因之一。超加工食品（Ultraprocessed Food , UPF）通常含有5種或更多添加劑，例如甜味劑、防腐劑和色素。他強調，「現在是政府嚴厲打擊這類食物的時候了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1