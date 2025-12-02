「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽 12/1-5高醫登場

▲高醫眼科部與陳振武防盲教育基金會攜手羅氏大藥廠，即日起至12月5日共同舉辦「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽。

【記者 王雯玲／高雄 報導】 臺灣於2025年正式邁入超高齡社會，根據統計，每10位65歲以上長者就有1人罹患年齡相關性黃斑部病變，此疾病更是50歲以上族群失明的主要原因。然而亞太視力調查顯示，仍有逾四分之一民眾對此嚴重危害視力的疾病認識不足。一位年過五旬的陳小姐（化名）5年前視力開始模糊，誤以為是老花眼自行配眼鏡，一年後仍未改善，某次洗頭時，她驚覺雙眼看到的顏色飽和度和物體大小竟不一致，才趕緊高雄醫學大學附設中和紀念醫院就醫，確診為年齡相關性黃斑部病變。經治療後，她的視力目前維持穩定，未再惡化。

▲ 「守護視界 睛彩由您定義」展覽有互動裝置體驗影像扭曲、中央黑影、數字變形等模擬。

為提升社會大眾對黃斑部病變的認識，高醫眼科部與陳振武防盲教育基金會攜手羅氏大藥廠，即日12月1日起至12月5日共同舉辦「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽，透過互動式裝置重現黃斑部病變患者所見視野，讓民眾以輕鬆有趣方式了解疾病威脅及視力差異。活動特別邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲及早檢查、及早治療的重要性。

▲邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲及早檢查、及早治療的重要性。

高醫戴嘉言副院長表示，俗話說「眼睛是靈魂之窗」，研究顯示，40歲以上民眾中仍有每9人就有1人從未接受過眼睛檢查，突顯正確醫療知識與定期篩檢的重要性。身為大學附設醫院與醫學中心，高醫肩負推動眼睛保健與預防醫學的責任，希望透過此次衛教展提升民眾對視力健康的重視，特別是協助熟齡族群預防如黃斑部病變等高齡常見眼疾。戴副院長強調，高醫不僅在臨床治療持續精進，也積極深化衛教與健康促進，期盼與南臺灣鄉親一起守護明亮、健康的「視」界。

高醫眼科部賴昱宏部長表示，高醫眼科自1957年由陳振武教授創立以來，締造多項臺灣第一，包括1958年完成全台首例先天性青光眼手術、1965年成立首座眼庫、1981年首創青光眼濾過性小樑切除術合併 Mitomycin-C 療法。2024年眼科正式升格為「眼科部」，分設青光眼、眼整形、視網膜暨葡萄膜炎、小兒暨眼肌神經、角膜屈光等五大次專科，提供更精準與完整的醫療服務。

高醫眼科部視網膜暨葡萄膜炎科吳弘鈞主任進一步說明，黃斑部病變分為乾性與濕性兩種，雖然濕性黃斑部病變僅占1成，卻導致近9成的相關失明案例，是50歲以上族群失明主因[v]。研究顯示，仍有高達7成民眾誤把視力模糊、影像扭曲等症狀當成老花或自然老化，延誤治療黃金期[vi]。

民眾該如何快速自我檢測？吳弘鈞主任建議，民眾可以居家進行「遮一眼、睜一眼」的自我檢查，透過觀察家中磁磚直線或使用阿姆斯勒方格表，在10秒內快速檢測視力異常。為了更完整地保護眼睛健康，也建議養成每年進行一次眼底檢查的習慣，「及早發現、及早治療」，才能有效控制病情，避免視力快速惡化。

為提升南部民眾對眼疾的認識，本次的「守護視界 睛彩由您定義」展覽除了有互動裝置體驗影像扭曲、中央黑影、數字變形等模擬外，也提供免費眼底篩檢及專家講座，協助民眾了解黃斑部病變的危險信號。高醫提醒，黃斑部病變具不可逆特性，一旦懷疑異常應立即就醫並持續治療。

目前國內黃斑部病變治療方式多元，患者可根據自身狀況，與專業眼科醫師充分討論，選擇最適合的治療方案，如眼內注射新生血管抑制劑(Anti-VEGF)類型的藥物，此類型藥物已獲得健保支持，患者若符合事前審查標準，最高可申請共 14劑給付，能大幅減輕患者的醫療負擔。（圖／記者王雯玲翻攝）