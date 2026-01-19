守護記憶的旅程 彰化榮家醫師分享失智症防治撇步





為提升住民及工作同仁對失智症的認識，彰化榮家辦理「認識失智症」健康教育課程，由榮家保健組吳俊遠醫師主講，透過淺顯易懂的方式，協助大家建立正確的失智症觀念。

吳俊遠醫師說明了失智症的定義與類型，包含阿茲海默症、血管性失智症等常見形式，並介紹其病程發展、常見症狀與早期警訊，如記憶力衰退、判斷力下降、情緒與行為改變等，協助住民提升對失智症的辨識能力。同時，吳醫師也說明可能的危險因子，包括高齡、慢性疾病、不良生活習慣及社交刺激不足，並進一步分享日常生活中可行的預防照護方式與疾病治療方向，如規律運動、健康飲食、腦力訓練及維持良好社交互動，強調早期發現與持續關懷對延緩病程的重要性。

守護記憶的旅程 彰化榮家吳俊遠醫師分享失智症防治撇步

在照護層面，吳醫師特別提醒，面對失智長者應以耐心與理解為出發點，避免責備或爭辯，透過穩定的生活作息、友善的環境安排及溫和的溝通方式，協助長者維持生活安全與尊嚴。此外，他也分享自身及家中長輩在失智歷程中的實際案例，從初期症狀的察覺到後期照護方式的調整，讓參與者更能體會失智長者在日常生活中可能面臨的困難與不安，進而培養同理心與正向、尊重照護的態度。

講座過程中，現場互動熱絡，吳醫師不時透過提問方式，引導住民分享自身或家人照顧長輩的經驗，並針對住民提出的問題，如「健忘是否等同於失智」、「如何與情緒不穩的長者溝通」、「失智症是否能預防或延緩」等，皆耐心回應並協助釐清常見迷思，增進大家對失智症的正確認識。住民們踴躍發言，彼此交流照護心得。

彰化榮家主任表示，謝謝吳醫師為住民帶來深入淺出的健康講座，讓住民對於自身的健康狀況多一點了解，及早發現是否有失智症前兆，透過醫療與社交活動來延緩失智的速度，未來也會繼續規劃多元健康促進與醫療衛教活動，提升住民健康知能，營造專業、友善且溫馨的照護環境。

