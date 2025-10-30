守護記憶與尊嚴 衛福部攜手專家推動失智症防治再升級
我國全齡失智症人口突破38萬人，失智症防治及照護政策面臨更大挑戰與需求。衛福部今天（30日）舉辦114年度「失智症照護政策研究成果研討會」，聚焦失智症照護政策研究成果，並展望長照3.0推動方向，國家衛生研究院也即將發布首份《臺灣失智症風險因子管理白皮書》，可成為政策推動重要依據。
研討重點涵蓋「普及對失智家庭照顧者的支持協助」、「降低失智風險」及「健全失智症診斷、治療及照護網絡」三大策略，同時配合長照3.0政策方向，深入探討年輕型失智症、家庭照顧者支持、安寧照護、失智友善環境及失智預防策略等議題，期望促進跨領域交流，強化社會各界對失智症防治政策的理解與參與。
衛福部自106年起推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0（2018–2025）」，結合中央部會、地方政府及民間團體跨域合作，持續強化失智症早期發現與診斷能力，並擴大社區支持服務，協助失智個案及其家庭提升照護品質。不過，隨著「失智症政策綱領2.0」今年底屆滿，並配合明年1月1日上路的長照3.0政策，衛福部明年將推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」，除擴大納入50歲以下年輕型失智症者，亦強化照護資源整合，推動多元且全方位的失智症照護服務。
此外，因應失智症防治挑戰，國家衛生研究院即將發布首份《臺灣失智症風險因子管理白皮書》，系統性整理肥胖、糖尿病、高血壓、心血管疾病及心理社會因素等14項可控風險因子，並提出具體預防策略與政策建議。該報告不僅有助提升全民健康識能，也將成為失智症防治與長照3.0政策推動的重要依據，促進跨部會協作與應用，推動持續且全面的風險管理與照護，打造更健康友善的長期照護環境。
