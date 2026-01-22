守護詔安客語！雲林崙背鄉立圖書館啟用
[NOWnews今日新聞] 客家委員會主任委員古秀妃，參加「崙背鄉詔安客家文化發電機落成啟用開幕活動」，並強調，圖書館是地方最基礎且重要的公共建設，不僅提供閱讀與學習的空間，更讓孩子能「站在巨人的肩膀上」向前發展，也是衡量地方發展成熟度的重要指標。
古秀妃表示，打造完善的圖書館環境，有助於縮短城鄉資源差距，讓鄉村孩子與都市孩子享有同等的公共資源，這也是客委會長期努力推動的重要目標。特別感謝雲林縣政府團隊、崙背鄉李泓儀鄉長、台塑企業及劉建國立委的協助，透過集結民間、中央與地方政府的力量，共同打造帶動地方發展的引擎，正是客委會長期支持的方向。
古秀妃進一步提到，全台僅雲林仍保存詔安客語，語言傳承刻不容緩。客委會已支持縣府於東興國小設立「詔安客語資源教學中心」，目前是語言傳承的關鍵時刻，若我們這一代未能把握機會，下一代恐將失去學習的可能，未來將請客委會語言發展處與縣府、學校團隊共同研議下一步，全面強化詔安客語的保存與傳承。
崙背鄉圖書館獲台塑企業麥寮汽電公司支持，以促協金新台幣4,600萬元捐建新館（硬體建物）。客委會則依「客庄創生環境營造計畫」，補助崙背鄉公所辦理圖書館室內外規劃設計與裝修工程，建置圖書館室內空間及入口景觀區，並與鄰近的詔安客家文化館「雙館齊下」，持續推展詔安客家文化。
裝修工程內容涵蓋一、二樓基礎設備建置與室內裝修，包括詔安主題書展及特展區、客家故事與繪本親子閱覽區、客家元素藝文展示區、客家語境劇場暨多元學習推廣教室等；另進行全棟室內外主題營造工程，規劃主題沙龍、休閒咖啡區與星空劇場等空間。客委會期盼，透過嶄新的圖書館場域，發揮「文化發電機」效能，成為地方推動詔安客家語言與文化傳承的重要基地。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台中客委會首辦SDGs客語短講簡報比賽 用客語談永續首獎1萬元
客家幣「這2區」竟然不能用！她揭1驚人數據呼籲：應擴大使用範圍
Ella回屏東開唱撂客語！親爸坐鎮變土地公 4萬人朝聖狂客音樂祭
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 313則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 6則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
勇消詹能傑衝火場殉職！弟弟也是消防員 聞噩耗返基隆辦後事
【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」大型社區昨（21日）晚10時許發生火警，造成2死4傷慘劇緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8則留言
轎車暴衝輾壓騎士 巡警伸援手抬車搶救人命｜#鏡新聞
新北市中和街頭昨1/20發生一起驚悚車禍，一輛休旅車在停等紅燈時突然暴衝，當場把前方的機車撞飛，害的其中一名騎士被壓在車底一度動彈不得，幸好警方迅速趕到現場，並且以徒手之力抬起車身，才順利救援成功。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
正面照曝！消防小隊長詹能傑「三進火場」救人殉職…給她一口氣不幸罹難
基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑，昨天（21日）深夜參與火災救援；三度進入火場救人，為救受困女住戶，捨命將面罩給對方，自己不幸嗆傷昏迷，送醫搶救不治，後續消防局證實噩耗，殉職小隊長的照片，也因此案曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1則留言
健保愛心專戶獲2筆百萬捐款！亡母遺愛寒冬送暖 退休公務員捐老本護弱勢
健保署台北業務組組長李純馥透露，除了陳女士外，台北業務組也接獲另筆百萬善款，捐款人年約70多歲，經了解她是一名退休公務員，因為高齡經常使用健保，也希望能幫助其他人，指定協助無力繳納健保費弱勢家庭繳清健保欠費，保障其就醫權益，度過難關。健保署分享，25歲的小于...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
最新／北市行人地獄！建國高架橋下2車「先撞再輾」 翁走斑馬線枉送命
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導今（21）晚7時22分台北市建國高架橋下發生死亡車禍！一名65歲吳姓男子走路過馬路時，遭到一台下了建國高架橋，準備迴轉的轎車撞倒在地；不料，吳男接著又被後方一台黑色轎車輾過，經送醫搶救後仍宣告不治。經過警方調查，肇事的2名司機均沒有酒駕情形，詳細的肇事責任，還有待進一步調查。台北市建國高架橋下發生死亡車禍。（圖／警方提供）原文出處：最新／北市行人地獄！建國高架橋下2車「先撞再輾」 翁走斑馬線枉送命 更多民視新聞報導大同前副董涉內線交易 檢調兵分14路搜索約談10被告盧秀燕再「喊窮」無力普發現金 綠營議會總召：想不想做而已代領包裹33歲男淪詐騙共犯 警籲青少年求職慎防高薪陷阱民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
彰化縣警察局卸、新任局長交接 陳明君榮陞警政委員、陳世煌接棒守護治安
彰化縣警察局今（20）日舉行卸任、新任局長交接典禮，由彰化縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面隆重、貴賓雲集。卸任局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，新任局長由刑事警察局副局長陳世煌接任。王惠美縣長表示，陳明君局長自113年1月17日到任以來，與縣府團隊及各界互動良好，領導有方，在全體警察同仁努力下，彰化治安表現深獲縣民肯定。任內查獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，查扣不法所得總價值逾8.3億元，攔阻詐騙金額近8.9億元，累計阻斷詐團金流突破17.2億元，打詐及掃黑績效亮眼，分別蟬聯全國同步打詐專案四連霸、掃黑行動五連霸，屢獲中央表揚，實至名歸。王惠美指出，新任局長陳世煌畢業於中央警察大學，歷任刑事警察局、高雄市多個分局、國道公路警察局、苗栗縣警察局及新北市警察局等重要職務，內外勤經驗完整，具備深厚刑事專業與反詐實務，期許就任後持續精進，帶領警察團隊再創佳績。王惠美強調，縣府高度重視警政工作，115年警政相關預算達10.9億元，持續建置天眼防衛網、改善警察辦公環境及汰換老舊警用車輛，全力支持警察同仁執勤需求，打造更安全宜居的彰化。議長謝典霖肯定卸任與新任局長表現，期許台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及
社會中心／陳崇翰、馬聖傑、蔡承翰 基隆報導基隆仁愛區的南榮公墓，（週三）下午，發生驚悚砍人案件！一名外包的清潔隊員，不滿公墓的一名同事，和他的女友走太近，醋勁大發，釀成殺機！嫌犯拿一把彎刀，直接刺向對方左胸，在場的另一名清潔隊員，為了擋刀，也受了傷，還好兩人送醫急救後，都沒有生命危險，警方也在附近逮到嫌犯。員警vs.嫌犯：「你剛在幹嘛，你不知道，都拍到了，你再裝。」被五名員警團團包圍，面對問話還想裝傻，警方之所以大陣仗逮人，就是因為這名男子，砍了人、就落跑。警方抓到了人，馬上將他帶回案發現場，要釐清犯案動機，室內冰箱還留有血跡，可見當時衝突很激烈。感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及。（圖／民視新聞）目擊民眾：「因為我有聽到他看到了那個人，就講說進去了就是那一個那一個。」目擊民眾vs.記者：「這邊都是血（臉部是不是）對。」驚悚砍人案，發生在基隆南榮公墓的清潔隊辦公室，21號下午，兩名外包清潔人員，在這裡午休吃便當，此時，李姓男子衝進來要尋仇，他疑似不滿蘇姓男子與他的女友走太近，兩人吵到一半，李姓男子掏出一把彎刀，朝對方左胸口刺下去，蘇姓男子當場血流不止、倒臥血泊，就連幫忙擋刀的同事，手臂也被劃傷，還好兩人送醫後，沒有生命危險。感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及。（圖／民視新聞）委外清潔隊員同事：「我沒有在裡面，不知道裡面到底有幾個人。」基隆消防局仁愛分隊隊員蔡承恩：「左邊腋下處有約4乘4的撕裂性傷口，失血量我們評估應該有，200至300cc因為地上有，很明顯的一大灘血跡。」李姓男子犯案後，躲在辦公室後方巷弄，很快就被警方逮捕，警方查出，他有毒品前科，機車內也藏有毒品。光天化日砍人太囂張！被依殺人未遂罪送辦。原文出處：感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及 更多民視新聞報導彰化24歲男情緒失控砸貓咪！內臟破裂致死 二審減刑原因曝光哥哥結婚不敢通知張文「怕被殺」 專家揭與鄭捷性格相似點正值馬德案！「他」質疑時機：黃國昌、羅智強怎麼動員起來了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
用餐「驚見蟑螂」！ 徐紹展涉恐嚇取財被起訴、本人喊冤
社會中心／綜合報導〝台灣百合公義協會〞理事長徐紹展，竟然被起訴恐嚇取財未遂的罪嫌！去年，他和朋友一起去天成大飯店用餐，朋友在餐盤中發現蟑螂，事後，飯店控訴徐紹展恐嚇，要讓飯店「暫時歇業應該沒問題」、「我們現在只差60萬美金」等語，北檢（21日）偵結起訴。徐紹展跳出來喊冤，認為這是斷章取義、曲解他的意思。台灣百合公義協會理事長徐紹展表示，我們紅圈圈的那個就是蟑螂，我請經理過來看這是不是你們家的，經理確認是他們家的，所以我們沒有誣賴他們，我們也沒有去栽贓他們。亮出當時畫面，餐盤上竟然驚見一隻蟑螂，台灣百合公義協會理事長徐紹展和朋友，去年8月在台北市天成飯店用餐，看到蟑螂真的嚇壞了，經理也立刻出來道歉，但沒想到，如今徐紹展被檢方起訴、對天成飯店恐嚇取財。徐紹展涉恐嚇取財被起訴、本人喊冤（圖／民視新聞）台灣百合公義協會理事長徐紹展表示，第二天我去天成飯店的時候，總經理帶我到會議室去，結果會議室一看，來了七個人都是天成飯店的人，我只有一個人，我一個人怎麼恐嚇七個人，我神經病啊我，我說這樣子是不好的，你們如果今天是被外國觀光客看到的話，他如果把照片帶回國外去的話這還得了。還原事發經過，發現當天，餐廳經理道歉之後，免除兩人餐費，送禮補償，隔天徐紹展再次來和總經理協商後續事宜。飯店控訴，徐紹展提到「讓你們暫時歇業應該沒問題」、「我曾經有過最高紀錄拿了3000萬的封口費」、「我們現在只差60萬美金，但是我也沒有說一定要全部你們贊助…」等語，徐紹展出面澄清，天成飯店惡意扭曲。徐紹展涉恐嚇取財被起訴、本人喊冤（圖／民視新聞）台灣百合公義協會理事長徐紹展表示，因為他們有問我們說，我們協會在做什麼活動，我有告訴他們說我們協會在辦什麼活動，過去辦什麼活動，那我們現在準備要辦一個活動，我們這活動經費預計60萬(美元)，你要捐多少隨便你(是剛好聊到的概念?)就是剛好聊到的概念，我的意思是說，如果我要搞你們，我可以不要把你們搞倒，也可以把你們弄成歇業，可是我後面一段，我說我不會這樣做，這個事情既然你們道歉，我就不會這樣做。越講越無奈，認為明明都談好，如今卻突然爆出來，懷疑動機不單純，真相如何就等司法調查。原文出處：用餐「驚見蟑螂」！ 徐紹展涉恐嚇取財被起訴、本人喊冤 更多民視新聞報導忌妒心釀殺機！基隆殯葬所清潔員胸口遭刺穿 凶嫌抓到了買車沒駕照 網路愛情賣車要騙54歲男35萬元台灣環島電網最後一哩路 台電研議電網納入「蘇花安計畫」共構民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
烏龍！ 保時捷放停車場無端遭砸 2嫌到案稱「砸錯車」
宜蘭縣 / 綜合報導 最近有民眾到宜蘭旅遊時，入住一間五星級酒店，結果停在停車場的車子，卻無故被破壞，前後的車窗玻璃，都被砸毀，警方循線逮到兩名嫌犯，他們供稱是因為之前有發生過行車糾紛，所以看見同一款車子開進停車場，才會動手報復，但警方追查後才發現，根本是烏龍一場，嫌犯砸錯了對象。保時捷擋風玻璃呈現蜘蛛網狀，後側擋風玻璃，更是直接被敲破兩個大洞。被砸車的車主，看到這一幕傻眼，前一天才從新北市開車，到宜蘭度假，入住共用停車場的五星級酒店，一早要用車時，看到自己的愛車被砸。報警調閱監視器才發現，兩名嫌犯騎機車雙載，進到停車場，疑似拿擺在現場的滅火器，外加自備榔頭，把停放在停車格裡的白色保時捷，敲成這副模樣。警方調閱監視器後，很快鎖定兩名男子，他們到案時供稱，日前曾在宜蘭和一輛白色保時捷，發生行車糾紛，路過附近看到，疑似同一輛車開進停車場，兩人一路尾隨，趁深夜動手砸車洩憤，不過警方比對車牌後發現，真正發生行車糾紛的車輛，和被砸的保時捷，車牌後4碼數字一樣，但前面的英文字母不同。民族所所長吳永望說：「在犯罪現場也查扣相關犯案工具，後續會以毀損罪移送宜蘭地方檢察署偵辦。」只憑印象認車結果砸錯車，鬧出大烏龍，兩名嫌犯除了面臨刑責，後續還得賠償，高價進口車的修理費用。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪
再傳急診暴力！一名酒後割腕的男患者昨天（21日）清晨大鬧台中澄清醫院中港院區急診處先疑似不滿醫師治療，涉嫌追打醫師不成，竟出拳毆打男護理師，造成護理師被重拳打飛跌坐到病床上，還有頭部外傷、腦震盪現象，目前住院治療觀察；涉嫌行凶的患者已被警方逮捕；醫院痛斥醫療暴力，將協助護理師對施暴患者提出告訴。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言