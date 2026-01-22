守護詔安客語！雲林崙背鄉立圖書館啟用

▲客委會古秀妃主委致詞。（圖／客委會）

[NOWnews今日新聞] 客家委員會主任委員古秀妃，參加「崙背鄉詔安客家文化發電機落成啟用開幕活動」，並強調，圖書館是地方最基礎且重要的公共建設，不僅提供閱讀與學習的空間，更讓孩子能「站在巨人的肩膀上」向前發展，也是衡量地方發展成熟度的重要指標。

古秀妃表示，打造完善的圖書館環境，有助於縮短城鄉資源差距，讓鄉村孩子與都市孩子享有同等的公共資源，這也是客委會長期努力推動的重要目標。特別感謝雲林縣政府團隊、崙背鄉李泓儀鄉長、台塑企業及劉建國立委的協助，透過集結民間、中央與地方政府的力量，共同打造帶動地方發展的引擎，正是客委會長期支持的方向。

廣告 廣告

古秀妃進一步提到，全台僅雲林仍保存詔安客語，語言傳承刻不容緩。客委會已支持縣府於東興國小設立「詔安客語資源教學中心」，目前是語言傳承的關鍵時刻，若我們這一代未能把握機會，下一代恐將失去學習的可能，未來將請客委會語言發展處與縣府、學校團隊共同研議下一步，全面強化詔安客語的保存與傳承。

▲崙背鄉詔安客家文化發電機落成啟用開幕活動（圖／客委會）

崙背鄉圖書館獲台塑企業麥寮汽電公司支持，以促協金新台幣4,600萬元捐建新館（硬體建物）。客委會則依「客庄創生環境營造計畫」，補助崙背鄉公所辦理圖書館室內外規劃設計與裝修工程，建置圖書館室內空間及入口景觀區，並與鄰近的詔安客家文化館「雙館齊下」，持續推展詔安客家文化。

裝修工程內容涵蓋一、二樓基礎設備建置與室內裝修，包括詔安主題書展及特展區、客家故事與繪本親子閱覽區、客家元素藝文展示區、客家語境劇場暨多元學習推廣教室等；另進行全棟室內外主題營造工程，規劃主題沙龍、休閒咖啡區與星空劇場等空間。客委會期盼，透過嶄新的圖書館場域，發揮「文化發電機」效能，成為地方推動詔安客家語言與文化傳承的重要基地。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中客委會首辦SDGs客語短講簡報比賽 用客語談永續首獎1萬元

客家幣「這2區」竟然不能用！她揭1驚人數據呼籲：應擴大使用範圍

Ella回屏東開唱撂客語！親爸坐鎮變土地公 4萬人朝聖狂客音樂祭