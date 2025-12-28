守護護國神山！竹科工程師深夜大地震後衝回公司 周邊路段大塞車

昨（27）晚規模7.0強震發生後，有網友透過即時影像監視器發現，深夜接近12點時竹科附近已經湧現車潮，甚至好幾個路段呈現「紅色」壅塞。有工程師說，當地震停下來就是出門的時候，要趕回公司啟動設備維護作業；另外竹科附近的陽明交大工程三館，水管疑似因地震破裂，大量的水灌入教室，多個電腦設備恐怕因此受損。

新竹陽明交大工程三館 水管破裂電腦教室慘淹

電腦教室天花板破了好幾個大洞，水瞬間傾瀉而下，地震震到水管爆裂，水如瀑布般不斷往下沖，教室內的硬體設備也遭殃，就連走廊的天花板也遭水流灌破，地板累積一大灘水。27號晚間11點05分地牛翻身，新竹陽明交大工程三館因水管破裂，一度大淹水，校方回應經緊急處置後已停止漏水，至於損壞的電腦數量還要進一步盤點。

陽明交大工程三館因地震導致水管破裂。圖／翻攝自Threads@l_c_ting

裡頭如打仗... 工程師嘆：地震停下就是進公司的時候

地震不只影響校園，對竹科的工程師們來說更是如臨大敵，地震發生不久後，有網友發文表示，明天台積電恐怕人滿為患，而根據即時影像監視器，深夜接近12點竹科附近已經湧現車潮，甚至好幾個路段呈現「紅色」壅塞狀態。

有工程師感嘆公司裡頭根本像打仗一樣，也有工程師說當地震停下來，就是出門進公司的時候，網友則大讚台灣的護國神山是工程師們守護出來的！

台積電運作系統正常 少數竹科廠區人員疏散

前台積電工程師解釋，遇到大地震時，工程師一定要馬上衝進廠區，因像是爐管區若遭受破壞，就會有一大批晶片需要報廢。而台積電也回應，公司少數竹科廠區達疏散標準，以員工安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散，各廠區工作安全系統運作正常。

