守護豬豬的無名英雄！獸醫所黃有良「主動建議加驗」 成功揪出首例非洲豬瘟
近日，台中梧棲某養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引起全台高度戒備，目前初步判斷守住疫情防線，將疫情鎖在梧棲養豬場，無外擴跡象。然而根據了解，最初台中市政府在送驗檢體時，僅勾選了檢測豬隻「呼吸道疾病」，是農業部獸醫所副研究員黃有良檢視資料後認為「狀況有異」，主動聯繫台中市政府建議加驗，才能及早檢測出非洲豬瘟陽性反應，阻止疫情全面擴散。
據《自由時報》獨家報導，10月20日養豬場豬隻大量死亡，化製場監控系統跳出豬隻死亡異常警示，台中市動保處人員因此前往現場派員採檢，農業部獸醫所則於10月21日上午11時44分收到台中市動保處前日以宅配寄出的檢體，立刻送入實驗室檢驗。
雖然台中市動保處在送檢時，僅勾選檢驗豬胸膜肺炎放線桿菌（Actinobacillus pleuropneumoniae,APP）等呼吸道相關病原，然而受理檢驗的副研究員黃有良在查詢檢體案場病歷與化製監測資料後，得知該場在10月20日以累積多達117頭豬死亡，研判「狀況並不單純」，懷疑可能是非洲豬瘟或傳統豬瘟，因此主動聯繫台中市府，建議應該加驗並取得同意後，終於檢測出強烈非洲豬瘟陽性反應訊號。
黃有良坦言，當下心情「非常震驚」，因為他心知國內出現首例非洲豬瘟案例，意謂著產業將受到嚴重衝擊，於是立刻通報上級。獸醫所所長鄧明中則在同日傍晚6時6分立刻通報農業部。農業部考量過去中市府曾檢驗出「唯一含有西布特羅豬肉片」一案，憂心檢體感染，當晚立刻加採檢體送驗，並祭出案場移動管制，終於在22日凌晨確定是非洲豬瘟陽性反應，於是農業部立刻下令，在同日凌晨3點全數預防性撲殺案場195頭豬隻。
黃有良指出，過去國內外發生重大動物疫病時，都很難抓到第1個病例，直到多家養豬場爆發死亡後才會引起警覺。未來若能證實梧棲該養豬場就是首例案場，他會覺得非常慶幸能夠以最快速度掌握消息。
獸醫所所長鄧明中則表示，台灣能守住這波疫情，是來自長達7年的備戰。因為自2018年中國爆發嚴重非洲豬瘟疫情後，台灣防檢疫單位就投入準備，串連各家設有獸醫系所的大學、農科院、成大醫學院等，建立非洲豬瘟PCR檢測初篩系統擴大量能，檢驗總人力約50人。疫情爆發後為了要跟病毒賽跑，所有人扛起所有篩檢任務，就是希望盡早確定是否還有隱藏案例，並確保案場外都是清淨區。
鄧明中還指出，2018年成功建立PCR篩檢技術後，在海漂豬、邊境檢疫肉品成功測試，但缺乏活樣本。為補足缺口，時任組長的他和黃有良2人在2019年底新冠疫情爆發初期，前往當時非洲豬瘟疫情的重災區越南，實地實驗病毒分離及驗證PCR檢測，最終證實台灣建立的方法學可以在臨床上有效運作。正因為有這些準備，即使這次病毒來勢洶洶，大家才能臨危不亂，守住疫情的第一關。
防堵非洲豬瘟的關鍵！黃智賢致敬「他」：救起懸崖邊的台灣豬
台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，在各界努力下，疫情初步守住。媒體人黃智賢特別致敬農業部獸醫所副研究員黃有良，她說，倘若沒有黃主動建議台中市府加驗非洲豬瘟，疫情恐怕會大擴散，「只因他不怕事，台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
非洲豬瘟未擴散！最大功臣現身 還原「守住台灣豬」關鍵瞬間
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，外界質疑中市府不夠警覺，延宕送檢時程，導致出現疫情，所幸初步守住，國內也解除豬隻禁宰禁運令。其中，農業部獸醫所副研究員黃有良也是成功守住疫情的關鍵人物之一。他也接受三立談話節目《新台灣加油》訪問，還原守住疫情的經過。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
防堵非洲豬瘟當機立斷！黃智賢讚黃有良「不怕事」：才有今天的豬市重起
黃智賢稱讚，黃有良竟然是大家幻想中才有的公務員，當時他去查閱檢體案場的病歷，跟化製監測資料，因為他認為，短時間裡那麼多豬隻死亡很不尋常，懷疑是非洲豬瘟，且認為必須檢驗，但由於他是接受委託的檢驗單位，必須由台中市提出委託才行；於是他建議市府加驗非洲豬瘟，台中市同意了，一測就檢測出強烈陽性訊號。放言 Fount Media ・ 1 天前
非洲豬瘟解禁！北市何時買得到溫體豬？ 市場處回應了
台中市爆發非洲豬瘟疫情，中央上月宣布豬隻禁運、禁宰15天，疫情爆發後目前沒新增案例，昨（6）日中午12時解禁運輸，今（7）日凌晨0時解禁批發屠宰，北市市場處表示，今天零時起中央禁宰政策解禁後，北市公有市場將以乾淨、安心的環境，供民眾採購生鮮豬肉。自由時報 ・ 1 天前
台中大安肉品市場上午10點開始拍賣豬隻 豬肉攤明早才有豬肉可賣
非洲豬瘟清零解封，台中市大安品市場今天上午10點開始拍賣並屠宰豬隻，由於運豬隻進場需消毒，時間略有延誤，但過程大致平順，菜市場的早市，豬肉攤一早仍無肉可賣，業者表示，除了黃昏市場肉攤，不然都明天才開賣豬肉。台中市梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，在政府嚴密清消管控下，疫情獲控制，並未擴散，禁運豬隻限令於昨自由時報 ・ 1 天前
盧秀燕認非洲豬瘟防疫做得不夠好 再於議會道歉
（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市長盧秀燕今天在台中市議會再度鞠躬道歉表示，非洲豬瘟疫情處理過程做得不夠好，造成大家辛苦、擔心，身為市長概括承受、深深自責，但將疫情鎖在台中，病毒沒外流。中央社 ・ 1 天前
陪蕭美琴訪歐仍心繫「台灣豬」 林佳龍迫不及待想回國點這組套餐
台中梧棲養豬場日前爆發非洲豬瘟，確認疫情屬單一案例、無擴散風險後，長達15天禁運禁宰令終於7日解除，儘管外交部長林佳龍正陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，預計9日清晨才會返抵國門，但仍心繫「台灣豬」。林佳龍今（8）日傍晚上機前透過臉書發文表示，對守護台灣豬取得階段性成果感到高興，已迫不及待想點一組套餐，並提及台灣豬不只是國人健康蛋白質，更是「外交神隊友」。林佳龍與......風傳媒 ・ 5 小時前
