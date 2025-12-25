守護跨年安全 台中警提高維安層級禁帶10類物品打造防護網

cnews204251225a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

2026年台中水湳中央公園跨年晚會即將登場，有鑑於日前發生1219台北捷運襲擊事件，引發社會對公共安全的高度關注。台中市政府警察局表示，秉持「安全優先、萬無一失」原則，提前啟動跨年活動安全維護規劃，全面強化人力部署與整體活動維安，全力防範任何可能危害公眾安全的行為，活動現場禁止攜帶包括啵啵球或發光氣球、行李箱等10類物品，以確保市民朋友，能在安心、放心的環境中迎接新年。

廣告 廣告

為周延跨年活動安全維護，台中市警局局長吳敬田，也到水湳中央公園實地勘察，逐一檢視交通管制動線及安全維護部署，聽取第六警分局長周俊銘，針對活動當天的整體規劃簡報。吳敬田實地走訪主舞臺區、焰火施放區及周邊重要道路節點，觀察人潮進出路線與現場安維配置，針對可能出現的潛在風險，當場指示加強場地、出入口安檢，也要求針對參與民眾隨身攜帶的可疑危險物品嚴加查察，要求各單位以最嚴謹標準，落實各項安全維護作為。

市警局表示，針對跨年活動，事前即完成會場及周邊監視系統，全面盤點與建置，並於制高點架設臨時監視設備，即時掌握現場人流狀況與動態。活動當日將採取「分區管理、集中部署」方式，進行警力調度。當發現特定區域，人潮快速聚集或密度升高時，將即時調整部署，指揮鄰近區域警力機動支援，集中人力於重點區域，有效提升現場反應速度與處置效能，確保能在第一時間妥善因應突發狀況。

cnews204251225a02

警方表示，為防止模仿事件或台北攻擊事件類似情況再次發生，會場出入口提高安全檢查措施。提醒民眾入場時，務必配合安檢人員指示，請配合短暫脫下口罩查驗，共同維護活動安全。

活動現場則禁止攜帶10類（違禁）物品，包括槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。不明用途的粉末或液態物。

警方表示，另外還有玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。棍棒、長柄物等，可能造成人身傷害的物品。任何可投擲、發射或具噴射功能的物品。遙控無人機（含無線遙控玩具）等，可能干擾活動或造成危害的物品。啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱等。

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

緊急應變指揮學院獲國際認證 新北消防局站上世界舞台

涉偷竊阿塱壹古道稽查站電線 警及時攔截電動機車騎士

【文章轉載請註明出處】