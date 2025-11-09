守護身心與尊嚴 檢察官沈淑宜轉任律師全力推廣「意定監護契約」

【民眾網諸葛志一臺中報導】擔任檢察官31年，曾偵辦2003年台中龍井殺人魔吃人肉案等諸多重大案件的沈淑宜，退休三年後，近日再披上律師袍，加入鼎康合署律師事務所行列，9日舉行開幕茶會。沈淑宜表示，從檢察官到律師身分的轉換，她重新定義法律工作的價值，希望讓更多人認識民法「意定監護契約」，從犯罪追訴者，變身守護每一位委託人的身心、尊嚴與財產安全。

沈淑宜曾任台中、彰化、台南地檢署檢、台灣高檢署台中分署察官，經手眾多殺人、性侵、詐騙等案件，長年站在追訴犯罪第一線，看盡人性貪婪鬥爭，也感受到法律侷限與無奈；在轉任律師後，希望全力推動「意定監護契約」，在清醒時先簽好契約，提供一種更人性化的監護選擇。

廣告 廣告

沈淑宜表示，「意定監護契約」2019年立法通過施行，是指成年人依據「民法」相關規定，在意思能力尚健全時，與其信任的受任人約定，在未來本人受監護宣告時，由該受任人擔任監護人的契約。這項制度旨在充分尊重本人的意願，預先規劃未來的照護與財產管理事宜，避免未來由法院依職權隨機指定監護人所帶來的問題。她解釋，「意定監護契約」如同幫未來準備一把鑰匙，但這把鑰匙只有在我們真的失去判斷能力時，法院才會開啟，讓我們信任的人，依法接手照顧、處理事務。

沈淑宜指出，一般大眾不太知道有這麼棒的法律，大家都只在談遺囑，但遺囑是身後財產的規劃，「意定監護契約」則是保障病患的自主醫療決策權，減少臨終被病魔摧殘的痛苦，保有人性的尊嚴與善終。

沈淑宜說，擔任檢察官時，曾看到因為子女爭產，讓過世的父母還須被解剖，最後都確認沒有他殺嫌疑；也曾看到90歲的公公，因抽痰被五花大綁，永遠也無法忘記他要被送進開刀房時的恐懼、無助眼神。

沈淑宜強調，希望以律師的身分重新定義法律工作的價值，律師不只是處理訴訟、爭執，更是陪伴、傾聽與保護，從安寧醫療、意定監護、預立醫療決定，到高齡與財產安全規劃，守護每一位委託人的身心、尊嚴與財產安全。因為法律不只是法庭上的攻防，更是生命最後旅程的陪伴，是對家人最深的愛。

沈淑宜表示，未來將與長照中心合作，並籌設樂活意定協會，推廣相關課程。希望讓民眾可以縮短疾病的痛苦期，有尊嚴的活到最後一刻。