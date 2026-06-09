守護身障者的用餐尊嚴！雲林慈善基金會慷慨解囊 攜手新北社會局為愛維住民送上溫暖物資
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記者黃俊育 / 新北報導
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財團法人新北市私立雲林慈善基金會長期關注社會弱勢，熱心地方公益，8日在新北市社會局副局長許秀能居間媒合下，特地前往位於八里山區的愛維養護中心捐贈一批市值6萬元的圍兜兜。圍兜兜是中心照服員協助餵食重度、極重度身障者的日常必須，屬於定期消耗品，這批用餐圍兜兜將提升住民用餐舒適度與照護品質。
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▲愛維養護中心副主任鄭人瑋（左4）回贈感謝牌給雲林慈善基金會董事長林進忠（右4）。(圖/新北市社會局 提供)
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雲林慈善基金會董事長林進忠、秘書長林文進、董事林佑鑫、財務長鄭迪心、顧問周明正、秘書陳夜束等人，聯袂上山參訪愛維養護中心，在中心副主任鄭人瑋的帶領下，關心住民平日的生活狀況，以及照護情形，林進忠等人並與住民親切互動。
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愛維養護中心副主任鄭人瑋表示，中心長期照顧160餘位身心障礙者，多數為重度及極重度，部分因肢體功能、吞嚥能力或生活自理能力受限，日常用餐需由照護人員協助餵食，為了維持衣物的清潔，與用餐的舒適度，照護人員都會為住民穿戴上圍兜兜，也能減輕現場清潔與照顧負擔。
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▲愛維養護中心住民穿上圍兜兜，開心地吃完飯，準備吃荔枝水果。(圖/新北市社會局 提供)
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雲林慈善基金會董事長林進忠表示，對一般人來說，吃飯是再平常不過的事，但他看到在愛維養護中心部分重度及極重度身心障礙朋友，因身體的高張力和吞嚥問題，照護人員都必須一口一口小心地協助餵食，有時飯菜都會掉出口來，有了圍兜兜的承接，讓身心障礙朋友保持身體乾淨，感覺用餐也更愉悅和有尊嚴。
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居間媒合的社會局副局長許秀能表示，雲林慈善基金會在113年12月也曾捐贈中和區大同育幼院16萬元，以及位於八里區台灣天主教安老所20萬元。該基金會暨同鄉總會平時關懷旅北鄉親，澤披新北市社福機構，也常返鄉協助母縣雲林鄉親各項急難救助、紓困濟貧等，是非常急公好義的慈善基金會。
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