守護道路交通安全 臺東縣警察局交通隊招募義交

為強化臺東縣的道路交通秩序與安全維護工作，臺東縣警察局交通警察隊近期已展開新一波的義勇交通警察（簡稱義交）招募計畫。此舉旨在邀請具備公益服務熱忱的在地民眾加入義交團隊，作為協助警方維持交通順暢的重要民力。

臺東縣警察局指出，義交是交通維持工作中不可或缺的輔助力量。他們的主要職責在於協助警方在交通尖峰時段、容易發生壅塞的路段，以及舉辦大型活動期間執行交通指揮與疏導勤務。透過義交的加入，可以有效分擔警力負荷，進而提升全縣道路的整體運行效率與用路人的安全。

本次義交招募設定了基本的參與資格，旨在確保加入者的基本條件與團隊紀律：