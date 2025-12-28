守護鄉親健康 嘉義5扶輪社攜手舉辦健檢

國際扶輪3470地區嘉義皇家扶輪社、嘉義東南扶輪社、真愛扶輪社、阿里山扶輪社、中區扶輪社聯合舉辦「早期肺癌X光篩檢暨乳房攝影健檢活動」。(圖／記者陳致愷攝影)





國際扶輪3470地區嘉義皇家扶輪社、嘉義東南扶輪社、真愛扶輪社、阿里山扶輪社、中區扶輪社，今(28日)天上午在嘉義蘭潭國中聯合舉辦「早期肺癌X光篩檢暨乳房攝影健檢活動」，邀請專業團隊進行檢測，守護鄉親健康，幫助民眾及早掌握健康狀況，5個扶輪社社員全力支援，引導與協助參加健檢民眾「早期發現、早期治療」。

國際扶輪3470地區總監莊和達DG Doctor親自到場關心民眾篩檢情形，他說，疾病防治應從日常生活做起，感謝扶輪社5社攜手合作，將醫療資源帶進社區，讓鄉親在社區、家門口就能篩檢，守護健康。

具有醫療背景的嘉義皇家社社長吳雅雯表示，依據國民健康署癌症資料顯示，乳癌已成為婦女癌症發生率首位，約每37分鐘就有一名婦女罹患乳癌，而每2年接受一次乳房X光攝影檢查，可降低41%的乳癌死亡率，所以鼓勵婦女朋友定期進行乳房檢查。

吳雅雯說，根據衛生福利部最新統計，肺癌已成為全球死亡率最高癌症之一，僅在2020年，就有9,629人因肺癌去世，佔所有癌症死亡人數的五分之一以上，肺癌的高死亡率和低存活率，主要與其被診斷時通常已處於晚期有關。

真愛社社長侯博升說，為了提供民眾更便利的預防保健篩檢服務，滿足健康需求，希望通過社區整合性的健康篩檢活動，提供便利和優質的篩檢服務，邀請大家「一起健康篩檢顧健康」，即使生活忙碌，也不要忘記養成「早期篩檢、早期發現、早期治療」的正確觀念。

本次活動主辦方嘉義區5社社長，包括嘉義皇社社長⁨吳雅雯⁩、東南社社長蔡仕東、真愛社社長侯博升、阿里山社長林莨竣、中區社社長雷書維，感謝社區村里幹事們共襄盛舉、蘭潭國中提供場地，也謝謝社友們合力響應，讓活動順利推動，更感謝相關單位與醫護人員的專業協助與辛勞；活動現場也由嘉義皇家社創社長CP KoKo贊助暖心手沖咖啡吧，讓民眾在等待篩檢時，也可享用濃郁的咖啡。

嘉義皇家社創社長CP KoKo贊助暖心手沖咖啡吧，讓民眾在等待篩檢時，也可享用濃郁的咖啡。（圖／記者陳致愷攝影）

