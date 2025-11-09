守護鄉親安全 嘉義縣啟動鳳凰颱風防汛整備

中央氣象署發布預測鳳凰颱風路徑恐直撲台灣，對中南部將有顯著影響／嘉義縣府提供





因應鳳凰颱風生成，中央氣象署發布預測路徑恐直撲台灣，對中南部將有顯著影響，颱風及其外圍環流可能帶來強風豪雨。對此，嘉義縣長翁章梁已指示縣府各局處加強戒備，做好相關防颱整備，以利守護鄉親生命財產安全。

縣府水利處業已於11月7日（星期五）傳真及Line群組通報，請各鄉鎮市公所及代操作廠商完成相關防汛整備。目前轄內279座抽水站抽水站及684座水門及301部移動式抽水機均已待命，且縣內各大滯洪池已降至最低水位。防汛物資方面，縣府備有沙包20,000個、太空包2,000個及防水擋板5,081片。

嘉義縣智慧防汛網可瀏覽各項水情數據，即時掌握最新情資，並且在各村庄設置淹水感測器共245支，可回傳最新積淹水深度；301台移動式抽水機，已全數安裝GPS車載機，隨時掌握機組支援位置及運轉情形；全縣23座滯洪池，皆已設置水位計，確保於颱風豪雨前降至最低水位。

另外，各鄉鎮市共安裝151處監控攝像機，分別掌握抽水站出水管的情況及區域排水的水位變化；縣府及各公所防災人員將持續掌握豪雨鋒面及颱風動態，隨時警戒完成所有防汛整備工作，儘可能降低災害造成之損失。

