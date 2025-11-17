守護鄉親安心生活 陳俊宇協調台鐵加速修復蘇澳路基

（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風重創宜蘭溪南及蘇澳地區，多處災後復原的工作仍在進行中；其中，蘇澳鎮內台鐵蘇澳新站至蘇澳站之間路基遭暴雨侵蝕，導致道碴流失並沖入周邊民宅，對居民生活造成影響。

宜蘭縣在地立委陳俊宇於週末再次前往災區勘查，並於今（17）日邀集台鐵公司到現場會勘；當地居民與蘇澳鎮長李明哲向陳俊宇反映，路基流失情況嚴重，道碴並被沖入民宅，對居民生活造成明顯影響，盼改善措施能儘速啟動。

台鐵公司表示，將依據勘查結果，立即著手安排路基修復作業，並全力配合地方需求；部分工程需動用大型的機具，將利用深夜列車停駛的時段進行，以降低對交通運行與民眾生活的影響，並請民眾理解施工時可能造成的不便。

廣告 廣告

陳俊宇要求台鐵於最短時間內完成受損區段整修，並對周邊40公尺範圍的住戶進行全面檢視，協助清理受災項目，排除潛在風險；強調將持續與台鐵及相關單位保持密切聯繫，確保復原工作如期推進，讓居民能早日恢復正常生活。

更多引新聞報導

蘇澳溪分洪道建設加速中 陳俊宇駁斥延宕傳言

蘇澳分洪道核定21億治水 林國漳陳俊宇籲從寬補助助復原

