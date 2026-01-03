守護銀髮安居！金門消防深耕老福機構安全

【記者 洪美滿／金門 報導】為落實陳福海縣長禮運大同篇「老有所終」的施政目標，消防局持續推動轄內老人福利機構消防安全提升計畫，透過制度化的設備查核、模擬最低人力之實兵演練及不定期無預警抽檢，全面提升照護機構的防災韌性，前日由第二大隊及金湖分隊前往「松柏園」及「福田家園」進行不定期抽查，除確認消防安全設備之整備狀況外，更針對第一線照護人員進行重點考詢，確保安老機構內全時段、全方位的安全防護網滴水不漏。

有鑒於老福機構的防災核心在於「初期應變」，而應變成敗取決於第一線的照顧人員，本次抽檢特別採取無預警方式，除隨機抽測第一線值班照護人員進行口頭與實作考詢，確保每位照護員皆能建立「小火快逃、大火關門」的避難引導保命觀念，熟習滅火器及室內消防栓的操作要領，並透過實際測試，確認系統性消防設備隨時可以派得上用場，透過不預告、實際操的核查方式，能精準補足長期以來因輪班作業產生的安全漏洞。

經盤點老福機構收容對象多為「避難弱勢族群」，在災害發生初期，照護人員就是長者唯一的依靠，這二年來我們透過不定期抽查確保消防功能正常，更透過擴大防災教育訓練的參與，避免機構應變機制流於形式，防災意識不只是課本上的文字，而是要內化為每一位照護員的反射動作，唯有不斷訓練與檢核，才能給長輩一個真正安心的避難環境。

提升老福機構消防安全是一項漫長且不能鬆懈的任務，未來消防局除了持續嚴格查核機構消防設備、防火管理及防焰物品外，更將積極輔導機構更新老舊設備，結合科技化管理手段提升預警與滅火功能，讓防災工作應落實於日常，將「防微杜漸」的觀念深植於每一位機構機構成員心中，共同為守護金門長輩的安全貢獻最大心力 。（照片記者洪美滿翻攝）