守護銀髮 南投縣衛生局榮獲國家品質標章暨國家生技醫療品質獎
南投縣政府衛生局以「營養全方位介入，守護南投銀髮健康」方案，獲財團法人生技醫療科技政策研究中心主辦的2025年「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」認證肯定，展現南投縣在高齡營養照護政策推動上的具體成果與品質承諾。守護南投銀髮健康方案整合社區營養服務、專業人力培訓及多元衛教資源，致力於建立完善且可近的高齡營養支持體系，守護長者健康。
SNQ國家品質標章（Symbol of National Quality）是由生策會主辦，核心精神為「安全」與「品質」。透過專家學者嚴謹評選，認證範圍涵蓋醫療服務、健康食品及生醫產品，為消費者提供具公信力的購物指標，確保產品具備科學實證且符合高品質標準，是台灣健康產業的重要守護者。衛生局以實務經驗為基礎，透過系統化營養介入策略，呈現地方政府回應高齡化社會挑戰的具體作為，期望藉由SNQ認證，讓高齡營養照護成果被更多民眾與專業領域看見。
面對邁入超高齡社會的趨勢，衛生局持續佈建社區營養服務網絡，於水里、埔里及草屯設立分中心，由營養師深入社區進行營養風險評估與個別化介入，及早發現並協助營養不良或有風險的長者。同時推動飲食質地調整教育與實作培訓，協助照顧者與第一線服務人員，將專業營養知識轉化為日常可行的照護行動，讓長者吃得安心、吃得健康、吃得有品質。衛生局也運用科技與多元媒介，結合遠距關懷平台，延伸營養衛教服務觸角至偏遠地區，並持續開發多語版營養衛教素材，包括原住民族語、台語及多國語言文宣，降低語言與文化隔閡，使營養資訊貼近不同族群長者與照顧者的需求。
衛生局陳南松局長表示，縣內長者人口比例逐年攀升，營養照護已成為高齡健康促進的重要基石。「營養全方位介入，守護南投銀髮健康」不僅是一項健康促進方案，更代表對長者尊嚴與生活品質的重視。這次申請SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎，除展現長期推動高齡營養政策的努力成果，也期望透過檢視與肯定，持續精進服務內容，為南投打造更友善、更有溫度的高齡營養照護環境。（張文祿報導）
