守護長者不被騙！ 新北社福警政聯手到宅防詐宣導

新北市北海岸社福中心聯合警政共同至獨居長輩家中宣導防詐騙。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕政府普發現金1萬元，怕又成為詐騙集團的騙人橋段，新北市社會局提醒長輩務必提高警覺，尤其是獨居與弱勢長者，更容易因資訊取得有限而成為詐騙目標，社會局長李美珍表示，社會局透過各項關懷服務持續向長者宣導最新防詐資訊，協助辨識不實訊息，避免因不明連結或電話指示而受害。

社會局北海岸社會福利服務中心近日啟動到宅防詐關懷，與淡水警分局密切合作，鎖定經濟弱勢及亞健康的獨居長者，透過既有的「幸福送到家」到宅關懷服務，加強「普發1萬元現金」詐騙預警。

北海岸社福中心主任張信熙表示，「不只送物資、更要送安心」，中心社工、志工與警員共同到宅訪視，示範如何辨識詐騙訊息，並提醒政府不會以簡訊或電子郵件通知領錢，也不會要求至ATM或網銀操作，呼籲務必遵守4不原則，不點可疑連結、不填個資、不匯款、不轉傳。

淡水警分局水碓派出所所長周名鴻也一同參與到宅宣導，他指出近期詐騙手法翻新快速，跨局處合作能更有效攔阻詐騙風險，讓長輩第一時間獲得正確資訊。

今年67歲的藍伯伯，中風後曾入住機構3年，在北海岸社福中心協助下返家生活，並由志工定期訪視，他感謝志工時常來都提醒他要防詐、防跌倒，這次連警察都來教他怎麼分辨最新詐騙，陪伴多年的志工高大姐也表示，看見藍伯伯外出不便、家庭支持有限，她長期協助物資送達與宣導安全資訊，「看到他能在社區穩定生活，就是陪伴最好的意義。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

全民普發現金已開放透過ATM進行領取，新北社會局提醒長輩務必提高警覺，慎防詐騙。(記者翁聿煌攝)

