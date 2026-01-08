守護長者健康更到位 115年成人公費肺炎鏈球菌疫苗-PCV20 新制上路

成人肺炎鏈球菌疫苗資訊，1月15日起肺炎疫苗升級。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為與國際疫苗政策接軌並提升國人健康防護力，台中市政府衛生局配合中央政策，自115年1月15日起實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，符合資格的市民僅需接種1劑，即可獲得完整保護力，接種更便利、守護更到位。

衛生局表示，依據我國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）決議及疾管署說明，新型20價（或21價）肺炎鏈球菌疫苗已在多國廣泛使用，具備良好保護效果，且單劑接種可降低民眾接種負擔，有助於提升接種率。此次政策適用對象包括年滿65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群。

廣告 廣告

接種條件方面，衛生局指出，115年1月15日起，凡從未接種過肺炎鏈球菌疫苗者；或僅接種過23價疫苗且間隔滿1年者；或IPD高風險族群於65歲前已完整接種13價或15價加23價疫苗者，於年滿65歲（含）且與前一劑疫苗間隔滿5年（含）後，皆可依規定接種20價肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局說明，肺炎鏈球菌常潛伏於人類鼻腔，可透過飛沫傳播，侵襲性肺炎鏈球菌感染症好發於5歲以下幼童及65歲以上長者，可能引發肺炎、菌血症、敗血症及腦膜炎等嚴重疾病，症狀包含高燒、咳嗽、胸痛、呼吸急促，或頭痛、頸部僵硬、意識不清等，冬春季為好發時期，接種疫苗是預防感染最有效的方法之一。

衛生局長曾梓展表示，肺炎鏈球菌疫苗全年皆可接種，呼籲符合資格的市民，攜帶身分證及健保卡前往本市衛生所或合約醫療院所接種；55至64歲原住民請另攜帶族籍證明。民眾可透過台中市疫苗預約平台線上預約，或洽詢合約院所採非平台方式預約，相關接種資訊亦可至台中市政府衛生局全球資訊網「預防接種專區」查詢。